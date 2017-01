Probabili formazioni/ Pescara-Sassuolo: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 21^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-SASSUOLO: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Pescara-Sassuolo, in programma domenica 22 gennaio alle ore 15, è una delle partite che si giocano per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Questa sfida rappresenta l’unica partita che il Pescara abbia vinto in campionato; nei fatti però la gara di andata era stata appannaggio del Sassuolo, e il Delfino si era preso i tre punti a tavolino in un secondo momento, per il tesseramento irregolare dell’ex Ragusa da parte dei neroverdi. Un girone dopo la squadra di Massimo Oddo naviga ultima in classifica senza mai essere riuscita a prendersi una vittoria; il Sassuolo invece ha rialzato la testa dopo un periodo complicato ma punta a fare di più e a chiudere quanto prima i conti con la salvezza. Andiamo dunque a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Pescara-Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Due giocatori in più in casa Pescara: Muntari e Kastanos, anche se soltanto il secondo, arrivato dalla Primavera della Juventus, potrebbe già essere a disposizione per la partita di domenica. Per la gara contro il Sassuolo Massimo Oddo non sa ancora che modulo adottare, ma probabilmente ci sarà la difesa a tre vista la coperta corta sugli esterni. Difesa peraltro adattata: Alessandro Bruno infatti dovrebbe essere uno dei centrali, con Coda e Fornasier che saranno gli altri visto che nel frattempo Zuparic ha firmato per il Rijeka. A centrocampo uno degli esterni sarà quasi certamente Crescenzi - a sinistra - a destra invece potrebbe recuperare Pepe, in alternativa potrebbe allargarsi Verre lasciando in mezzo al campo Cristante e Ledian Memushaj che sono favoriti. Dovunque la si tiri, la coperta è in ogni caso corta; sarà davvero difficile per il Pescara mettere in campo una formazione competitiva. Davanti si fa affidamento sulla voglia di riscatto di Gilardino; a fargli compagnia, partendo un passo indietro, saranno come sempre Caprari e Benali che sono i due trequartisti designati.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - Il Sassuolo si trovava fino a poco fa nella stessa situazione del Pescara, ma adesso se non altro ha ritrovato alcuni dei suoi titolari; soprattutto Domenico Berardi, che all’andata aveva lasciato il timbro su questa partita. Il calabrese giocherà come esterno destro nel tridente, con Matri che dopo la doppietta al Palermo dovrebbe avere i gradi del titolare; a completare il tridente dovrebbe essere Politano, che in questo momento è favorito su Federico Ricci; ancora qualche problema a centrocampo, ma in ogni caso Aquilani e Mazzitelli dovrebbero essere arruolabili e insieme a loro sarà uno tra Ragusa e Sensi a giocare, l’ex Cesena agirebbe da regista mentre, in caso contrario, sarebbe Aquilani a essere schierato davanti alla difesa. Per quanto riguarda invece la difesa, in coppa hanno giocato Antei e Acerbi; il secondo dovrebbe essere confermato, insieme a lui potrebbe esserci Letschert con Lirola e Peluso che riprenderanno il loro posto sulle corsie. In porta naturalmente giocherà Consigli, che mercoledì pomeriggio ha lasciato i pali al suo vice Pegolo.

PESCARA-SASSUOLO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Pescara-Sassuolo, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sul canale Sky Calcio 5, mentre non sarà trasmessa sulla pay tv del digitale terrestre.