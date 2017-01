Pronostici Serie A/ Le scommesse sulle partite della 21^ giornata (21-22 gennaio 2017)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA VENTUNESIMA GIORNATA (21-22 GENNAIO 2017) - Gare importanti in programma nella ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Adesso analizziamo quello che potrebbe succedere nelle dieci sfide in programma per darvi il quadro dei pronostici su tutti gli incontri di questa ventunesima giornata: partiamo allora dai due interessanti anticipi di sabato 21 gennaio, andando poi a studiare anche gli otto incontri che sono in programma domani, domenica 22 gennaio, per completare il secondo turno del girone di ritorno.

PRONOSTICO CHIEVO-FIORENTINA (sabato ore 18.00) - Il primo anticipo si gioca tra due formazioni che si sono affrontate di recente nella Coppa Italia, gara vinta dalla Fiorentina, ma con il Chievo di Maran che ha dimostrato tutta la sua solidità. I veneti vogliono interrompere la striscia negativa, ma si trovano di fronte una squadra viola galvanizzata dal successo interno contro la Juventus, e pur senza poter schierare lo squalificato Kalinic, sostituito da Babacar, la Fiorentina è favorita nel pronostico.

PRONOSTICO MILAN-NAPOLI (sabato ore 20.45) - La sfida di San Siro oppone due squadre con grandi ambizioni. Montella ha dato gioco e spessore al Milan, capace di portare dalla sua parte diverse partite anche nei minuti finali. Il Napoli con le ultime vittorie è tornato pienamente in corsa per le prime posizioni e Sarri vuole continuare la risalita. Milan senza Romagnoli, squalificato dopo l’espulsione di Torino, e Napoli che attende ancora di riavere Milik, ma intanto si gode Gabbiadini che potrebbe anche partire in questa sessione di calciomercato. Il pronostico della gara del Meazza è orientato verso il pari.

PRONOSTICO JUVENTUS-LAZIO (ore 12.30) - Una Juventus che intende tornare immediatamente alla vittoria affronta la Lazio allo Stadium nel lunch match di domenica 22 gennaio. Per la formazione di Simone Inzaghi questo è un momento magico, come dimostra anche il successo sull’Atalanta e la formazione biancoceleste ha le carte in regola per impensierire i bianconeri con la sua solidità a centrocampo e le doti di immobile in attacco. Nella Juventus rientra sicuramente Pjanic e si va verso la coppia Mandzukic–Higuain in attacco, con il pronostico che volge verso la formazione di Allegri.

PRONOSTICO PALERMO-INTER - Dopo una lunga riflessione da parte del presidente Zamparini, il Palermo affronta l’Inter ancora guidato da Corini. Il momento dei rosanero è molto difficile, al contrario di quello dei nerazzurri che con Pioli sembrano tornati a brillare come era previsto in prestagione, oltre ad aver inserito un Gagliardini che si è già preso le redini del centrocampo. Per la formazione siciliana la necessità di raccogliere assolutamente punti, con Corini che osa con il suo 4-3-3, con Nesterovski punta centrale. Pronostico che vede favorita la formazione nerazzurra.

PRONOSTICO BOLOGNA-TORINO - Bella gara al Dall’Ara con in campo Bologna e Torino. Donadoni si è arreso in infrasettimanale in Coppa Italia sul campo dell’Inter dopo aver però costretto i nerazzurri al supplementare, ed in campionato ha ripreso a correre vincendo a Crotone. Mihajlovic è arrabbiatissimo con i suoi uomini per l’occasione sprecata nello scorso turno, quando si sono fatti raggiungere dal Milan, sbagliando anche un rigore e vuole immediatamente tornare a conquistare i tre punti. Pronostico invece che punta alla divisione della posta tra rossoblù e granata.

PRONOSTICO PESCARA-SASSUOLO - All’Adriatico, domenica 22 gennaio, va in onda il return match di quello che all’andata è stato deciso dal giudice sportivo per il tesseramento irregolare di Ragusa. Il Sassuolo, dopo aver battuto nettamente il Palermo vuole bissare anche contro la formazione di Oddo, che non sarà in panchina in quanto squalificato. Gli abruzzesi schierano il nuovo acquisto Gilardino in attacco, mentre nella formazione di Di Francesco è rientrato Berardi ed il suo rientro ha coinciso con il netto miglioramento delle prestazioni dei neroverdi, che sono i favoriti anche di questo incontro.

PRONOSTICO EMPOLI-UDINESE - Empoli–Udinese è una gara nella quale potrebbe essere molto influente il fattore campo, tra due formazioni alla ricerca dei tre punti per una classifica più tranquilla. La formazione friulana pur perdendo le sfide con Inter e Roma sul proprio terreno di gioco, si è mostrata solida, e si schiera con il 4-3–3, al quale Martusciello oppone il suo 4–3–1-2. Nell’Empoli non disponibile Dioussè per squalifica, mentre nell’Udinese è assente Widmer per infortunio, ed il pronostico per questa gara è il pareggio.

PRONOSTICO GENOA-CROTONE - Molti indisponibili per il Genoa di Juric che cerca il riscatto dopo le ultime due sconfitte consecutive, affrontando il Crotone a Marassi. Il tecnico rossoblù non potrà schierare Veloso, Gapke e Biraschi, mentre dall’altra parte Nicola deve fare a meno di Palladino, fermato dalla giustizia sportiva. Al suo posto Stojan, mentre a centrocampo il tecnico dei calabresi potrebbe dare una maglia da titolare a Barberis. Il pronostico della gara di Marassi vede favorito il Genoa.

PRONOSTICO ATALANTA-SAMPDORIA (ore 18.00) - Il 3–5–2 di Gasperini, che seguirà la gara dalla tribuna causa squalifica, contro il 4-3-1-2 di Giampaolo. Questi gli schieramenti di Atalanta e Sampdoria che si sfideranno domenica in un match molto interessante. Gasperini dovrebbe poter schierare Gomez in attacco, mentre sulla fascia giocherà Zukanovic, vista la botta rimediata a Roma da Konko. Nella Sampdoria sono sicuramente fuori Sala e Barreto, mentre potrebbe essere in campo Praet. Il pronostico di questo incontro vede favorita l’Atalanta.

PRONOSTICO ROMA-CAGLIARI (ore 20.45) - Grandi motivazioni per la Roma in questo posticipo della 2° di ritorno, dall’inseguimento alla Juventus, dalla quale ha solo 1 punto di distacco in classifica, alla voglia di riscattare il pareggio subito in rimonta nella gara di andata. Il Cagliari arriva da un perentorio successo contro il Genoa, ma in trasferta finora non ha combinato granché, e la squadra di Spalletti che ha vinto con il minimo scarto le ultime due trasferte, è favorita anche in questo match.

© Riproduzione Riservata.