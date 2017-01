Pronostici Serie B/ Le scommesse sulle partite della 22^ giornata (21 gennaio 2017)

PRONOSTiCI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 21^ GIORNATA - La Serie B 2016-2017 riparte dopo le tre settimane di sosta: si gioca la ventiduesima giornata che è la prima del girone di ritorno, e dunque è tempo di tornare a studiare i nostri pronostici per le partite in programma. Non ci sono anticipi, dunque il ventiduesimo turno si apre regolarmente di sabato pomeriggio: andiamo ad analizzare le gare del 21 gennaio, con i pronostici e un possibile andamento rispetto a quello che vedremo in campo.

PRONOSTICO BRESCIA-AVELLINO (ore 15) - Incontro interessante a Mompiano dove il Brescia attende un Avellino alla caccia di punti per togliersi dalla zona retrocessione. La formazione di Brocchi è impegnata nel calcio mercato con il Cagliari che sta puntando forte sul centrocampista Bisoli, e l’ex tecnico del Milan deve scegliere il modulo da opporre alla squadra campana, che con tutta probabilità sarà il 4-3-1- 2 con la coppia d’attacco formata da Bonazzoli e Caracciolo. L’Avellino, che deve rinunciare allo squalificato Perrotta, opta per il più classico 4-4-2. La formazione di Brocchi è la favorita per la vittoria.



PRONOSTICO CARPI-VICENZA (ore 15) - Il Carpi riprende il suo cammino in serie B incrociando nella prima di ritorno il Vicenza. La formazione emiliana che non ha disponibile per squalifica Sabbione, si schiera con il suo classico 4-4-2, con Lasagna e Lollo nella coppia di attacco. La risposta della formazione veneta, che deve fare a meno anch’essa di un giocatore squalificato, Sabbione, è con lo schieramento 4-2-3-1. Per quanto riguarda il pronostico della gara è favorita la formazione di Castori.

PRONOSTICO CITTADELLA-BARI (ore 15) - Dopo aver vinto la gara di andata al San Nicola, il Cittadella punta alla vittoria anche nella gara casalinga contro il Bari, Vittoria che darebbe alla formazione veneta la sicurezza di restare nella zona di altra classifica e forse anche qualcosa di più visto lo scontro diretto tra Spal e Benevento di questo stesso turno. Per quanto riguarda gli schemi che vedremo sul terreno di gioco, il Cittadella si schiera con il 4-3-1-2, al quale il Bari risponde con il 3 – 4 – 3 nel quale non sarà sicuramente schierato Tonucci, squalificato. Pronostico favorevole al Cittadella.

PRONOSTICO LATINA-VERONA (ore 15) - La capolista Verona va a sfidare il Latina che con i suoi 23 punti all’attivo non può permettersi passi falsi. Schema 3 – 4 – 3 per i laziali che hanno comunque una buona attitudine difensiva visto che ha subito solo due reti in più della capolista, pareggiando più partita di qualunque altra formazione di serie B- Il Verona di Pecchia, con l’assenza per squalifica di Fossati schiera il 4-3-3 con Pazzini nel tridente avanzato. Pronostico di questa gara per il pareggio.

PRONOSTICO PISA-TERNANA (ore 15) - Il Pisa di Gennaro Gattuso è alla ricerca di punti preziosi in questa gara interna contro la Ternana. Per i nerazzurri pochi problemi di formazione con il tecnico che schiera Il 4-3-3- che vede tra gli attaccanti Lazzari e tra i centrocampisti Verna e Sanseverino. Per quanto riguarda i rossoverdi umbri, Benny Carbone deve rinunciare, per squalifica, alle prestazioni di Zanon e risponde con uno schieramento 4-3-1-2 nel quale la coppia d’attacco è formata da Palombi ed Avenatti. Il pronostico di questa gara è favorevole alla formazione toscana.

PRONOSTICO SPAL-BENEVENTO (ore 15) - Grande match in programma a Ferrara, dove si affrontano due formazioni a pari punti in classifica, Spal e Benevento, che siedono in terza posizione, Parità anche per quanto riguarda il comportamento nelle ultime 10 giornate, con 6 vittorie, una sola sconfitta e 3 pareggi per entrambe. La formazione di casa è più forte per quanto riguarda la fase offensiva, mentre il Benevento ha una difesa più solida di quella emiliana. Per tutte queste ragioni il risultato maggiormente probabile in questo match è il pareggio.



PRONOSTICO TRAPANI-NOVARA (ore 15) - Il Trapani ultimo in classifica prova a iniziare la risalita nella gara casalinga con il Novara, che rappresenta veramente una delle ultime possibilità di rimanere nella serie cadetta visti gli 8 punti di distacco dal quart’ultimo posto. Per la formazione siciliana schieramento con il 3 – 4 – 3, contrastato dal Novara con il suo 3 – 5 – 2 che vede come coppia d’atto Galabinov – Sansone. Pronostico per un successo della formazione piemontese.

PRONOSTICO VIRTUS ENTELLA-FROSINONE (ore 15) - Bello scontro a Chiavari tra i liguri ed i ciociari, con il Frosinone che arriva forte della sua seconda posizione in classifica, anche se ha masticato amaro nell’ultima di andata sul campo della Pro Vercelli. Nove i punti di distacco tra le due formazioni, ma partita che si presenta equilibrata alla vigilia, con Marino che schiera gli sospiti con il 3 – 4 – 3 dovendo fare a meno di due squalificati, Kragl e Crivello, mentre l’Entella ha tutti a disposizione e si schiera con il 4-3-1-2, con risultato più probabile il pareggio.

