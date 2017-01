Real Madrid-Malaga/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live (Liga, oggi 21 gennaio)

DIRETTA REAL MADRID-MALAGA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (LIGA SPAGNOLA, OGGI 21 GENNAIO 2017) - Real Madrid-Malaga, partita della Liga spagnola per la 19esima giornata, si gioca allo stadio Santiago Bernabeu oggi, sabato 21 settembre alle ore 16.15, e metterà di fronte una squadra che viaggia sulla cresta dell'onda ma deve reagire al primo momento difficile della stagione e un'altra che non riesce a trovare la propria identità e la propria dimensione. Il Real Madrid è reduce dalla vittoria del Mondiale per Club in Giappone e ha festeggiato assieme a Cristiano Ronaldo la vittoria del quarto Pallone d'oro da parte del fenomeno portoghese.

Dopo tanti anni le merengues sono di nuovo al primo posto in campionato, una competizione dove negli ultimi anni il Barcellona ha fatto il bello e il cattivo tempo, aggiudicandosi sei degli ultimi otto campionati. Il Real non vince da quattro stagioni e vorrebbe tornare ad alzare quest'anno il prestigioso trofeo. Il Malaga, come detto in precedenza, sembra aver smarrito la retta via e alterna belle vittorie a sconfitte inspiegabili. L'obiettivo di inizio stagione era una salvezza tranquilla, ma la squadra andalusa dovrà lottare ancora a lungo per ottenerla e raggiungere la fatidica quota 40 punti.

Andiamo ora a stilare i probabili undici titolare che i due tecnici decideranno di mandare sul terreno di gioco. Per quanto riguarda il Real Madrid, il manager Zinedine Zidane utilizzerà il solito modulo 4-3-3, affidandosi alla bravura dell'estremo difensore costaricano Keylor Navas. I difensori che gli faranno da supporto saranno il terzino destro Daniel Carvajal, il terzino sinistro Marcelo, il primo difensore centrale Raphael Varane e il secondo difensore centrale Sergio Ramos.

A centrocampo lo slot di mediani verrà preso in consegna dal brasiliano Casemiro, che vedrà proporsi alla sua destra la mezzala Toni Kroos e alla sua sinistra l'altra mezzala Luka Modric. Il tridente d'attacco, logicamente sarà quello composto dai tre fenomeni assoluti del club del presidente Florentino Perez: Gareth Bale sulla fascia destra, Kerim Benzema al centro e Cristiano Ronaldo sulla fascia sinistra.

Il Malaga dell’allenatore Marcelo Romero preferirà affidarsi allo schieramento 4-2-3-1 e consegnerà la difesa dei pali al portiere camerunense Carlos Kameni. Il muro difensivo a quattro vedrà collaborare i due terzini Roberto Rosales e Juankar, schierati rispettivamente a destra e a sinistra, e i due difensori centrali Mikel Villanueva e Miguel Torres. A centrocampo i due mediani di contenimento saranno Recio e il capitano Ignacio Camacho. Sulla trequarti offensiva si posizioneranno Michael Santos sulla fascia destra, Pablo Fornals al centro e Chory Castro sulla fascia sinistra. Tutti insieme avranno il compito di servire palloni giocabili all'unica punta, che risponderà al nome del centravanti Sandro Ramirez.

La gara Real Madrid-Malaga, come tutti gli altri big match della Liga, può essere seguita in diretta tv sulla tv satellitare e in particolare su Sky Sport Plus, disponibile per i clienti Sky. Di conseguenza è disponibile pure la diretta streaming video, che sarà fruibile tramite l’applicazione Sky Go dagli abbonati.

