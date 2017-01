Reggina-Akragas/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA REGGINA-AKRAGAS: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 21 GENNAIO 2017) - Reggina-Akragas, diretta dall'arbitro Marco Guarnieri della sezione di Empoli, si gioca sabato 21 gennaio 2017 alle ore 16.30 e sarà una delle più delicate sfide nel programma della terza giornata del campionato di Lega Pro, nel girone C. Per il calabresi la fine dell'anno è stata burrascosa, anche se la vittoria interna contro l'Unicusano Fondi ha rilanciato gli amaranto e soprattutto ha permesso loro di staccarsi da un ultimo posto che iniziava a pesare.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (22^GIORNATA)

Nell'ultimo turno del 2016 però i calabresi hanno perduto il sempre sentito derby dello Stretto contro il Messina, in una partita piena di contestazioni che ha visto la Reggina, ed il tecnico Karel Zeman in particolare, denunciare un incendio del pullman reggino. Una vicenda controversa ancora non pienamente chiarita: di sicuro gli amaranto concentrandosi sulla situazione di classifica possono ancora puntare alla salvezza diretta, con l'ultimo posto utile al momento occupato proprio dalla formazione di Agrigento.

Due i punti di vantaggio che attualmente l'Akragas può vantare sulla Reggina, visto che dopo il colpaccio in casa della Vibonese ora ultima in classifica, vittoria vitale per la formazione siciliana, il Lecce è riuscito a passare allo stadio Esseneto. Troppo ampia la differenza tecnica con la squadra salentina, al momento prima in classifica nel raggruppamento in coabitazione con Lecce e Juve Stabia. Negli scontri diretti l'Akragas ha sempre dimostrato di sapersi esaltare, vedremo se la situazione si ripeterà con un'altra vittoria in Calabria dopo quella ottenuta a Vibo Valentia.

Allo stadio Granillo di Reggio Calabria si troveranno di fronte le seguenti probabili formazioni. Reggina in campo con Sala in porta, Gianola e il serbo Kosnic impiegati come difensori centrali, mentre Possenti sulla fascia destra e Cane sulla fascia sinistra giocheranno come esterni laterali di difesa. Il centrocampista elvetico Botta sarà affiancato in cabina di regia da De Francesco e da Romano, vista la squalifica del congolese Bangu espulso a Messina nell'ultimo match disputato.

Nel tridente offensivo amaranto ci sarà spazio invece per Tripicchio, Porcino e Coralli. L'Akragas risponderà con una difesa a tre col brasiliano Cazé da Silva, Carillo e Genny Russo davanti all'estremo difensore Pane. L'argentino Pezzella a centrocampo sarà affiancato da Palmiero e da Salandria, mentre Coppola sulla fascia destra e Sepe sulla fascia sinistra saranno impiegati come esterni laterali. L'altro argentino Cochis farà invece coppia con Cocuzza sul fronte offensivo.

4-3-3 per il tecnico della Reggina, Karel Zeman, mentre l'allenatore dell'Akragas, Di Napoli, punterà sul 3-5-2. I moduli di riferimento dei due mister non subiranno dunque variazioni sostanziali, anche se i club sperano di aver tratto giovamento dalla sosta, avendo lanciato segnali incoraggianti nelle ultime partite del 2016. La Reggina ha spezzato un lungo digiuno con la vittoria, mentre va ricordato come l'Akragas abbia vinto tutte in trasferta le ultime tre partite in cui ha fatto bottino pieno in campionato, contro Catania, Casertana e Vibonese.

Quote sul filo dell'equilibrio, ma le agenzie di scommesse puntano comunque sul fattore campo, con vittoria della Reggina quotata 2.15 da Betfair, mentre Paddy Power propone a una quota di 3.20 l'eventuale pareggio e Tipico.it alza fino a 3.50 la quota per il successo esterno dei siciliani.

Reggina-Akragas, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 16.30, sarà come tutte le sfide del campionato di Lega Pro una sfida trasmessa in diretta streaming video, per chi avrà sottoscritto un abbonamento al portale, sul sito sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (22^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.