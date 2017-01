RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (22^ GIORNATA, 21-22 GENNAIO 2017) - Riparte il campionato di Lega Pro 2016-2017: dopo la lunga sosta si torna a giocare, siamo arrivati alla ventiduesima giornata che è la terza del ritorno. Quali risultati ci attendono nel fine settimana? Intanto dobbiamo dire che la divisione delle partite ricalca quanto si era già visto prima di Natale; ci sarà un’intero girone il sabato mentre due saranno invece quelli che si giocheranno domenica.

Risultati girone A dunque è impegnato il 22 gennaio: alle ore 14:30 Alessandria-Lucchese, Olbia-Pontedera, Piacenza-Renate e Pistoiese-Prato, alle ore 16:30 Carrarese-Livorno, Cremonese-Pro Piacenza, Siena-Arezzo e Tuttocuoio-Lupa Roma, alle ore 18:30 Como-Giana Erminio e alle ore 20:30 Racing Roma-Viterbese. Abbiamo lasciato l’Alessandria sconfitta per la prima volta in stagione: doveva succedere ed è successo, ma i piemontesi mantengono cinque punti di vantaggio su una Cremonese che, reduce da tre vittorie consecutive, si è avvicinata ma resta comunque a distanza. Anche il Livorno può credere nella promozione diretta (sono quattro le partite vinte in fila); l’Arezzo è l’ultima squadra che virtualmente non è staccata, dalla coppia Lucchese-Renate in poi inizia un campionato a parte anche a causa della crisi del Piacenza, che ha raccolto 5 punti nelle ultime cinque e uno nelle ultime tre. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE D E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

Risultati girone B si apre sabato con l’anticipo Mantova-Sambenedettese (ore 14:30); domenica vanno in scena Bassano-Ancona, Fano-AlbinoLeffe, Forlì-Padova, Gubbio-Lumezzane, Parma-Santarcangelo e Teramo-Pordenone (ore 14:30), poi Feralpisalò-Sudtirol (ore 16:30), quindi Maceratese-Modena e Reggiana-Venezia (ore 18:30). Il big match è al Mapei Stadium, anche se la Reggiana ha vinto solo una volta nelle ultime cinque e si è staccata; mantiene comunque un ritardo di cinque punti dalla capolista Venezia e dunque potrebbe accorciare ulteriormente una classifica che almeno fino al Bassano (settimo a -9) sembra concedere una speranza di promozione diretta, soprattutto per quello che è stato finora il bilancio. Il Parma per esempio ha vinto tre partite di fila prima della sosta e si è guadagnato la terza posizione, insieme ad un Padova che era una delle squadre più in forma; il Pordenone in ogni caso sogna già oggi il sorpasso, contro il Teramo che è una delle squadre più in crisi di tutto il girone.

Infine Risultati girone C, che sabato si apre alle ore 14:30 con Cosenza-Matera, Juve Stabia-Monopoli, Lecce-Melfi, Siracusa-Taranto e Virtus Francavilla-Messina; alle ore 16:30 si giocano Reggina-Akragas e Vibonese-Foggia, alle ore 20:30 Casertana-Paganese mentre domenica avremo il primo posticipo, Fidelis Andria-Catanzaro, alle ore 18:30 e lunedì alle ore 20:45 si chiude con Fondi-Catania. Situazione bellissima: tre squadre appaiate in testa, una che segue con due punti di ritardo. Le quattro big sono tali da un po’ e lo saranno fino al termine del campionato, a meno che il Cosenza e la Virtus Francavilla non riescano nell’impresa di recuperare (ma sono otto le lunghezze da coprire). Interessante anche il duello in coda, dove Melfi e Vibonese fanno a gara a chi perde di più e il Catanzaro è riuscito ad approfittarne un pareggio alla volta; attenzione all’Akragas, che ha perso quattro delle ultime cinque partite e rischia grosso. Inutile dire che al San Vito si gioca il clou del turno: proprio il Cosenza potrebbe recuperare tre punti al Matera capolista. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE D E LA CLASSIFICA DEI GIRONI