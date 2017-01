Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol livescore e prossimo turno (21^ giornata, oggi 21 gennaio 2017)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (22^ GIORNATA, 21-22-23 GENNAIO 2017) - Siamo arrivati alla ventunesima giornata nella Serie A 2016-2017, e il torneo resta ricco di spunti: la sconfitta della Juventus a Firenze ha riaperto il campionato o la corsa allo scudetto non era mai stata chiusa? Quale delle inseguitrici ha le maggiori possibilità di arrivare in zona Champions League? Le tre retrocessioni sono già davvero definite? Chi arriverà in Europa?

Tanti temi, e la ventunesima giornata fornirà parte delle risposte: si comincia sabato 21 gennaio alle ore 18 con Chievo-Fiorentina, alle ore 20:45 subito il big match Milan-Napoli. Domenica il lunch match delle ore 12:30 è rappresentato da Juventus-Lazio - altro clou da non perdere - alle ore 15 avremo Bologna-Torino, Empoli-Udinese, Genoa-Crotone, Palermo-Inter e Pescara-Sassuolo, alle ore 18 primo posticipo con Atalanta-Sampdoria e alle ore 20:45 chiusura con Roma-Cagliari. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Sei squadre hanno ancora una partita in meno, e questo ovviamente va considerato analizzando la classifica; una di queste squadre è la Juventus che virtualmente potrebbe avere quattro punti di vantaggio sulla Roma, ma deve considerarne uno perchè non può certo ragionare guardando al futuro. La sconfitta del Franchi ha riaperto crepe in una Juventus che non era così in difficoltà dalle prime dieci giornate dello scorso campionato, e che deve dimostrare di sapersi rialzare come sempre contro una Lazio che continua a volare.

La prima antagonista per la Champions League però sembra essere l’Inter, classifica a parte: i nerazzurri arrivano da cinque vittorie consecutive e di conseguenza sono in un momento che vogliono sfruttare fino in fondo, occasione da non perdere la trasferta sul campo di un Palermo che sembra davvero aver mollato gli ormeggi. Il match di San Siro ci dirà invece se il Milan possa davvero ambire al terzo posto dopo il pareggio di Torino; attenzione però, il Napoli si trova davanti a un vero e proprio esame e, qualora lo dovesse superare, si iscriverebbe davvero alla corsa per lo scudetto.

Dove è già iscritta da tempo la Roma, che non può sbagliare contro il Cagliari: gli isolani, antica bestia nera dei giallorossi, hanno già chiuso i conti con la salvezza e rischiano poco. Nell’altro posticipo avrà il coltello tra i denti la Sampdoria, che non trova la vittoria da tempo e sta pericolosamente perdendo colpi in classifica; caccia al riscatto per un’Atalanta che nonostante la sconfitta di Roma mantiene una grande possibilità di arrivare in Europa.

Ci prova anche il Torino ma, come ha detto Sinisa Mihajlovic, i granata devono essere in grado di fare il salto di maturità per non perdere più grandi occasioni come quella dello scorso lunedì. Interessante anche la partita tra Pescara e Sassuolo: il Delfino vinse all’andata ma fu soltanto a tavolino, domenica però può provare ad approfittare dei neroverdi non irresistibili di questa stagione e anche stanchi per l’impegno di Coppa Italia a metà settimana. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA AGGIORNATA