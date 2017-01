Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol livescore e prossimo turno (22^ giornata, 21-22 gennaio 2017)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (22^ GIORNATA, 21-22-23 GENNAIO 2017) - Dopo la tradizionale sosta, il campionato di Serie B 2016-2017 riapre i battenti e lo fa con la sua ventiduesima giornata, la prima di andata. Al giro di boa di metà stagione tanti verdetti sono ancora in forse: non solo perchè il torneo è ancora lungo e imprevedibile, anche perchè guardando all’attuale classifica è davvero difficile capire cosa potrebbe succedere a giugno.

In ogni caso la ventiduesima giornata non avrà anticipi: si parte sabato 21 gennaio alle ore 15 con Brescia-Avellino, Carpi-Vicenza, Cittadella-Bari, Latina-Verona, Pisa-Ternana, Spal-Benevento, Trapani-Novara e Virtus Entella-Frosinone. Domenica 22 avremo i posticipi Ascoli-Pro Vercelli (ore 15) e Salernitana-Spezia (ore 17:30), chiusura con Perugia-Cesena che si giocherà lunedì 23 gennaio alle ore 20:30. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Dicevamo della classifica: abbiamo lasciato il Verona al comando solitario, ma gli scaligeri hanno solo tre punti di vantaggio sul Frosinone e cinque sulla coppia Benevento-Spal. La squadra di Fabio Pecchia non ha ancora trovato la fuga giusta: resta ovviamente super favorita per la promozione diretta ma se la deve costruire, e intanto ha già perso cinque partite nel girone d’andata.

Anche in chiave playoff il discorso è complicato, come del resto è sempre successo nelle ultime stagioni: se le quattro di cui sopra sono piuttosto sicure della loro posizione (dovessero mancare le prime due), più dietro sono tutte ancora in corsa, ovviamente con la sola eccezione del Trapani ma contando addirittura la Ternana, perchè 9 punti in un campionato di Serie B possono non essere impossibili da recuperare.

Tra le partite che spiccano oggi c’è sicuramente quella di Chiavari, dove la Virtus Entella prova a confermare o migliorare il suo ottavo posto contro quel Frosinone che è forse la squadra ad aver chiuso meglio il 2016; poi la sfida del Tombolato, con il Cittadella che ha perso smalto rispetto a un ottimo inizio (15 punti nelle prime cinque partite, 19 nelle altre 16) ma resta comunque saldamente ancorata ai playoff, e ospita il Bari che, in ripresa, si trova al momento fuori dalle prime otto ma solo per una mera questione di differenza reti.

Nell’analizzare le partite della giornata bisogna considerare il fatto che Cesena e Spezia hanno giocato in Coppa Italia, e dunque nelle gambe potrebbero avere qualcosa in più delle altre: ecco perchè i romagnoli, impegnati al Curi di Perugia, possono sperare di uscire con un bel risultato e lo Spezia può prendersi tre punti importanti in chiave post season all’Arechi, campo difficile per tutti. Cosa ci aspetta dunque nei risultati della giornata di Serie B? Come cambierà la classifica di questo entusiasmante campionato? Stiamo per scoprirlo insieme, perchè ormai le partite del ventiduesimo turno sono dietro l’angolo e noi come sempre diamo la parola ai vari campi. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA AGGIORNATA