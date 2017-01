Siracusa-Taranto/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA SIRACUSA-TARANTO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 17 GENNAIO 2017) - Siracusa-Taranto, diretta dall'arbitro Diego Provesi della sezione di Treviglio, si gioca sabato 21 gennaio 2017 alle ore 14.30 e vedrà le due squadre riprendere il cammino in campionato dopo i venti giorni di pausa invernale. Anche nel girone C di Lega Pro riparte l'avventura, con le due formazioni che, accomunate da una chiusura di 2016 non proprio esaltante, si ritrovano però di fronte in posizioni di classifica profondamente differenti.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (22^GIORNATA)

Addirittura esaltante è al momento la situazione del Siracusa di Sottil, che ha ritrovato la categoria dopo diversi anni grazie al trionfo nel campionato di Serie D della passata stagione. Dopo un periodo prevedibilmente difficile di adattamento alla categoria superiore, i siciliani hanno trovato il passo giusto per tirarsi fuori dalla zona pericolosa della classifica ed hanno addirittura chiuso l'anno al decimo posto, in zona play off. Al momento i punti di vantaggio del Siracusa sulla zona play out sono otto, e sono esattamente quelli che lo separano dal quintultimo posto occupato dal Taranto.

Che dopo aver attraversato una profonda crisi ed aver dato segnali di risveglio nel mese di dicembre, ha chiuso il 2016 perdendo contro Matera e Cosenza in maniera abbastanza netta. Per il tecnico dei pugliesi Fabio Prosperi il compito è quello ora di dare una nuova scossa alla squadra, ma a Siracusa non sarà facile considerando che è in casa che prima della sosta i siciliani sono riusciti ad ottenere il massimo, perdendo invece le ultime due trasferte contro Virtus Francavilla e Foggia.

Le probabili formazioni che si troveranno di fronte sabato pomeriggio: Siracusa schierato con Santurro a difesa della porta, Brumat sull'out difensivo di destra e Dentice schierato sulla fascia opposta, mentre Pirrello e Giordano giocheranno al centro della retroguardia. Toccherà a Toscano e all'argentino Spinelli avere compiti da playmaker arretrati a centrocampo, col brasiliano Cassini, Catania e Valente chiamati a supportare offensivamente il bomber Pippo Scardina.

Nel Taranto al centro della difesa mancherà Pambianchi, espulso contro il Cosenza nell'ultima sfida di campionato e dunque squalificato. Al suo posto giocherà Boccadamo al fianco di Vito Russo, con De Salve terzino destro e Balzano terzino sinistro davanti all'estremo difensore Maurantonio. Sampietro e Lo Sicco a centrocampo copriranno le spalle a Bollino, Viola e Paolucci, mentre nel ruolo di unica punta partirà dal primo minuto Magnaghi.

4-2-3-1 da entrambe le parti, col Siracusa di Sottil che in casa ha vinto sei delle ultime sette partite disputate, pareggiando l'altra. Il Taranto di Prosperi al contrario ha vinto solo uno degli ultimi nove incontri disputati lontano dalle mura amiche dello stadio Jacovone in campionato, quello dello scorso 10 dicembre (peraltro un fondamentale scontro salvezza) sul campo di Vibo Valentia. Un trend che lascerebbe pensare a un esito quasi scontato, se non fosse che il bisogno di punti del Taranto potrebbe sparigliare le carte in una fase molto delicata della stagione che andrà ad aprirsi proprio sabato.

Anche i bookmaker sembrano convinti delle potenzialità casalinghe del Siracusa, con vittoria interna dei siciliani quotata 1.91 da Bet365, mentre Paddy Power offre a 3.35 la quota per l'eventuale pareggio e Betclic a 3.80 la quota relativa all'eventuale blitz in trasferta dei pugliesi. Vedremo se i pronostici saranno rispettati, con gli abbonati al sito sportube.tv che potranno seguire in diretta streaming video Siracusa-Taranto, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 14.30. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (22^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.