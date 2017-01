Spal-Benevento / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA SPAL-BENEVENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 21 GENNAIO) - Spal-Benevento, diretta dall'arbitro Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta, si gioca sabato 21 gennaio 2017 alle ore 15.00 e vedrà iniziare col botto il girone di ritorno del campionato di Serie B con uno scontro diretto fra le super-matricole del torneo. Entrambe le squadre sono infatti appaiate al terzo posto in classifica, trentasei punti sia per gli emiliani sia per i sanniti, che in realtà sarebbero avanti di una lunghezza se non avessero dovuto iniziare il torneo con un punto di penalizzazione. Entrambe le compagini, pur essendo di ritorno dopo moltissimo tempo (ventiquattro anni per la Spal) o addirittura all'esordio assoluto (il Benevento) sul palcoscenico della cadetteria, hanno dimostrato di essere competitive per la lotta per la Serie A, ritrovandosi alla fine del girone d'andata a due sole lunghezze di distanza dal Frosinone secondo in classifica, in una posizione che a fine stagione garantirebbe la promozione diretta nel massimo campionato.

L'anno si è chiuso abbastanza positivamente per entrambe le formazioni, con la Spal che ha rifilato un secco poker alla Ternana in casa per poi pareggiare sul sempre difficile campo del Bari. Il Benevento ha invece saputo riscattare la sfortunatissima sconfitta all'ultimo secondo subita nello scontro diretto contro il Frosinone, battendo il Pisa in casa e riconquistando il terzo posto riportandosi a -2 dalla seconda piazza. All'andata è stato il Benevento a rifilare un secco due a zero agli estensi, quando ancora però le due squadre non avevano la dimensione della loro qualità del gioco e del valore della loro rosa. Questo scontro diretto dirà definitivamente quale delle due squadre potrà puntare davvero al doppio salto dopo la promozione dalla Lega Pro ottenuta nella passata stagione.

Allo stadio Mazza saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo: Spal in campo con Meret in porta, Giani, Vicari e Bonifazi titolari nella difesa a tre, mentre nella zona centrale di centrocampo gli estensi presenteranno la consueta densità con Schiavon, Pontisso e Arini. Lazzari sarà l'esterno laterale di fascia destra e Del Grosso l'esterno laterale di fascia sinistra, mentre Zigoni e Antenucci partiranno titolari nel tandem offensivo, anche se la carta a sorpresa potrebbe essere Sergio Floccari, appena arrivato dalla Serie A dal Sassuolo per rinforzare l'attacco biancazzurro.

Il Benevento risponderà con Cragno tra i pali, Pazzi impiegato in posizione di terzino destro e Venuti in posizione di terzino sinistro, mentre la coppia di difensori centrali sarà formata da Camporese e da Lucioni. Il guineano Karamoko Cissé, Buzzegoli ed il ghanese Chibsah formeranno il terzetto di centrocampo con Melara e Ceravolo che avranno compiti da trequartista schierati alle spalle dell'unica punta, il croato Pajac.

L'allenatore della Spal, Semplici, con Floccari trova dunque un'alternativa estremamente importante per un attacco che ha patito nel girone d'andata l'assenza di un vero e proprio bomber, anche se con una manovra spesso avvolgente, grazie alla perfetta interpretazione del 3-5-2, gli emiliani sono riusciti più volte a realizzare vere e proprie goleade. 4-3-2-1 per il Benevento di Baroni che ha saputo dimostrare un'ottima versatilità tattica nel corso della prima metà della stagione.

Va sottolineato come i sanniti sono in testa, con un punto di vantaggio sull'Hellas Verona, nella classifica delle partite disputate in casa, mentre hanno raccolto solamente dieci punti in trasferta, segnale di un rendmento esterno sicuramente da migliorare, anche se il campo della Spal, dove solo il Verona è passato in questa stagione, non è di certo quello ideale per rilanciarsi.

La Spal in casa sta facendo molto bene e i bookmaker si adeguano a questa tendenza, quotando 2.10 con Bwin il successo interno degli estensi rispetto alla quota di 3.80 di Paddy Power dedicata alla vittoria sannita in trasferta. L'eventuale pareggio viene invece proposto ad una quota di 3.25 da William Hill. Previsto dunque equilibrio anche se il Benevento solo migliorando il rendimento in trasferta potrà puntare davvero al salto storico nella massima categoria.

Per seguire il match, Spal-Benevento, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 15.00, gli abbonati Sky si potranno collegare in diretta tv sul canale 252 del bouquet satellitare (Sky Calcio 2 HD), con diretta streaming video via internet dedicato sempre per gli abbonati sul sito web skygo.sky.it.

