Trapani-Novara/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live (oggi, Serie B 2017 22^ giornata)

DIRETTA TRAPANI-NOVARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 22^ GIORNATA) - Trapani-Novara sarà diretta dall'arbitro Nasca; si gioca alle ore 15 di sabato 21 gennaio per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. D'ora in avanti ogni gara dovrà essere una finale per il Trapani di mister Alessandro Calori, che apre il 2017 tra le mura amiche. I siciliani infatti sono all'ultimo posto in graduatoria, un risultato assolutamente inatteso visto lo straordinario campionato disputato lo scorso anno con Serse Cosmi alla guida.

Lo scorso giugno infatti i granata hanno sfiorato la promozione in Serie A, mentre ora sono vicini a retrocedere in Lega Pro. La squadra non vince da fine ottobre, quando ha battuto il Benevento, peraltro nell'unico successo stagionale.

Dunque sono quasi tre mesi senza vittorie, e i tre punti servirebbero per cominciare nel migliore dei modi il girone di ritorno, nella speranza di un miracolo sportivo. La squadra ospite, il Novara di mister Roberto Boscaglia, non sta rispettando i pronostici, che vedevano i piemontesi fra le squadra migliori della categoria. Al momento i gaudenziani si trovano all'undicesimo posto e sono all'inseguimento dell'ottava piazza, ultima che garantirebbe l'accesso ai playoff di fine stagione.

Nell'ultimo turno del 2016 è arrivata una vittoria contro il Carpi, una diretta concorrente per la promozione, ma nel turno precedente gli azzurri avevano subito una pesante sconfitta contro un'altra concorrente, la Virtus Entella. Dunque l'obiettivo per il nuovo anno è trovare continuità di risultati.

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni del match. Il Trapani si schiererà sul terreno di gioco con il modulo 3-4-2-1, ma non potrà contare sulla presenza in attacco di Petkovic, che è diventato un nuovo giocatore del Bologna nella finestra invernale di mercato. Il portiere titolare sarà Farelli, mentre il muro difensivo sarà composto sul centro-destra da Rizzato, nel mezzo da Kresic e sul centro-sinistra da Legittimo. A centrocampo i due mediani di contenimento saranno Nizzetto a destra e Machin a sinistra, mentre sulle fasce i tifosi vedranno giocare Fazio sull'esterno destro e Barillà sull'esterno sinistro.

Sulla trequarti spazio a Coronado e Canotto, mentre in attacco toccherà all'italo-brasiliano Caio De Cenco finalizzare le azioni della squadra siciliana. Il Novara risponderà con il modulo preferito di mister Boscaglia, vale a dire il 3-5-2, fra l'altro abbastanza simile al modulo proposto dal Trapani. Fra i pali giocherà l'estremo difensore Benedettini, protetto dal muro difensivo a tre composto da Troest sul centro-destra, Mantovani in posizione centrale e Scognamiglio sul centro-sinistra.

Lo slot di mediano verrà occupato dal centrocampista Faragò, mentre alla sua destra giocherà la mezzala Casarini e alla sua sinistra l'altra mezzala Viola. Sulle fasce spazio all'esterno destro Dickmann e all'esterno sinistro Calderoni. La formazione titolare del Novara sarà completata dal tandem d'attacco, che sarà composto dalle due punte centrali Sansone e Galabinov, autori di un gol a testa nell'ultimo match del girone d'andata contro il Carpi.

La situazione di classifica non dovrà ingannare tifosi e addetti ai lavori. Il Trapani infatti spesso e volentieri propone il proprio gioco, con fraseggi stretti e improvvise verticalizzazioni per premiare i movimenti della punta. Il Novara invece predilige la fisicità e sfruttare occasioni su palle da fermo, approfittando della stazza dei difensori Scognamiglio e Troest, oltre che del centravanti Galabinov. Quindi il possesso palla e la supremazia territoriale rimarranno più a lungo appannaggio del Trapani, che però dovrà tramutare questa statistiche positive in gol. I siciliani non dovranno concedere calci di punizione da distanza ravvicinata agli avversari, visto che Sansone è un vero e proprio specialista di questo fondamentale del calcio.

Per quanto concerne le quote dei bookmakers, al momento premiano il Trapani, leggermente favorito dal fattore casa. Il successo interno dei siciliani viene valutato dall'agenzia di scommesse Intralot a quota 2.55, quindi giocando dieci euro se ne possono vincere oltre 25. Il pareggio fra i due team invece viene valutato 2.90, l'eventuale successo esterno del Novara pagherebbe 3.10 volte l'importo giocato.

Trapani-Novara sarà trasmessa in diretta tv dalla pay tv del satellite; appuntamento su Sky Calcio XX, e tutti i possessori dell'abbonamento al pacchetto Calcio potranno seguire la partita dello stadio Provinciale anche in diretta streaming video, attivando l'applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

