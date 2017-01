Vibonese-Foggia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA VIBONESE-FOGGIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 21 GENNAIO 2017) - Vibonese-Foggia, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 16.30, diretta dall'arbitro Luigi Pillitteri della sezione di Palermo, sarà un vero e proprio testacoda alla ripresa del girone C del campionato di Lega Pro, giunto dopo la sosta invernale alla disputa della terza giornata del girone di ritorno. I calabresi dopo un periodo di ripresa hanno chiuso non nel migliore dei modi il 2016, incassando ben cinque sconfitte consecutive, alcune delle quali in importanti scontri diretti contro formazioni di bassa classifica come il Catanzaro, il Taranto e l'Akragas.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (22^GIORNATA)

Prima della sosta è stato l'Unicusano Fondi ad infliggere il quinto ko in cinque gare, il sesto nelle ultime sette, alla compagine di Vibo Valentia. Una serie nera che ha portato i vertici del club a decidere per l'esonero dell'allenatore Massimo Costantino, sostituito da Salvatore Campilongo ora chiamato alla difficile missione di salvare la squadra dalla retrocessione.

La Vibonese al momento è staccata di due lunghezze dalla coppia delle penultime composta da Catanzaro e Melfi e a cinque dall'Akragas sestultimo che al momento sarebbe direttamente salvo senza passare dai play out. Nulla dunque è ancora compromesso in un quadro che vede però il Foggia lontanissimo dagli standard dei calabresi, con i Satanelli che hanno battuto nettamente in casa il Siracusa restando nella scia del terzetto di testa composto da Matera, Lecce e Juve Stabia. Due soli punti di distanza che mantengono i rossoneri ancora in piena lotta per la promozione diretta in Serie B.

Ecco le probabili formazioni dell'incontro: la Vibonese giocherà con Stefano Russo in porta, Manzo e Sabato al centro della difesa, mentre Franchino nella linea difensiva a quattro avrà compiti di esterno laterale di destra e Paparusso di esterno laterale di sinistra. Giuffrida, Yabre e Favasuli giocheranno come centrocampisti alle spalle di Scapellato e Cogliati, trequartisti alle spalle di Lorenzo Di Curzio, che giocherà come unica punta di ruolo vista la squalifica di Saraniti, espulso nell'ultimo match perso dalla Vibonese a Fondi.

Il Foggia affronterà invece la trasferta calabrese con Guarna in porta, Martinelli e Coletti centrali di difesa mentre Loiacono a destra e Rubin a sinistra saranno i due esterni di fascia difensivi. Lo spagnolo Riverola, Agnelli e Vacca giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre l'altro iberico Miguel Angel completerà il tridente offensivo assieme a Mazzeo e a Chiricò.

Salvatore Campilongo dovrebbe mantenere all'esordio la squadra con un modulo ad albero di Natale, un 4-3-2-1 già visto durante la gestione Costantino, ma il tecnico campano dovrà lavorare soprattutto sull'efficacia di un attacco che nelle prime ventuno partite di campionato ha visto andare a segno la Vibonese solo nove volte. 4-3-3 confermato per il Foggia di Stroppa che non si è ritrovato a fine anno in testa alla classifica a causa di battute a vuoto sorprendenti, come la sconfitta interna contro il Fondi o il pareggio sul campo dell'Andria nel derby pugliese.

La situazione di classifica è chiara ed i bookmaker ne prendono atto in maniera decisa, quotando 1.75 con William Hill la vittoria esterna dei pugliesi, mentre l'affermazione dei padroni di casa a Vibo Valentia viene quotata 4.60 da Betfair. Paddy Power offre a 3.60 la quota per l'eventuale pareggio. Tutti gli abbonati al sito sportube.tv, per la singola squadra o tutto il pacchetto-campionato, potranno vedere in diretta streaming video Vibonese-Foggia, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 16.30. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (22^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.