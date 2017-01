Alessandria-Lucchese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA ALESSANDRIA-LUCCHESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Alessandria-Lucchese sarà diretta dall’arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna, assistito dai guardalinee Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Danilo Ruggeri di Palermo. Torna in campo la capolista del girone A di Lega Pro, l’Alessandria, che prima della pausa aveva incassato il ko stagionale numero 1 perdendo 2-1 a Livorno; nel pomeriggio di oggi, domenica 22 gennaio 2017, i grigi ricevono un’altra formazione toscana ovvero la Lucchese di mister Giuseppe Galderisi, squadra ostica e a caccia di punti per migliorare il piazzamento tra le prime dieci.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (22^GIORNATA)

Appuntamento alle ore 14:30, teatro del match è lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria dove i lombardi non hanno mai perso quest’anno, raccogliendo 10 vittorie e 1 pareggio tra campionato e Coppa Italia. Girone A riaperto? La classifica, che assegnerà solo alla prima la promozione diretta in Serie B, vede l’Alessandria a +5 sull’inseguitrice più immediata, la Cremonese: 50 punti per i grigi e 45 per i grigiorossi, segue proprio il Livorno che occupa la terza posizione a quota 42. La Lucchese è quinta con 32 lunghezze, quindi salvo clamorosi ribaltino non potrà nemmeno sperare nel primo posto.

D’altro canto, nel girone d’andata la squadra rossonera ha dimostrato di potersela giocare con tutti; qualche pareggio di troppo (sono 9 in tutto) ne ha frenato la corsa, ma bisogna ricordare che dal 23 ottobre scorso la Lucchese ha perso solo una volta, in casa contro la Giana Erminio nella diciannovesima giornata (1-2). Prima della pausa invece i ragazzi di mister Galderisi hanno pareggiato sull’insidioso campo dell’Olbia, grazie al primo centro stagionale del difensore albanese Dermaku che ha risposto al vantaggio sardo firmato Kouko

. Nonostante la comprovata competitività della Lucchese, che deve comunque guardarsi le spalle perché il decimo posto dista solo 3 lunghezze, l’Alessandria parte con tutti i favori del pronostico. L’agenzia di scommesse stai.it abbassa il segno 1 per la vittoria dei grigi a quota 1,42, mentre il segno 2 per il successo esterno dei toscani si alza fino a 8,50. Il segno X per l’eventuale pareggio è fissato invece a quota 3,80. Sempre da snai.it riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,75), Over (1,93), Gol (1,90) e NoGol (1,78).

Probabili formazioni: l’Alessandria ha approfittato del mercato invernale per puntellare la difesa, dal Pro Piacenza è arrivato il centrale Luca Piana. Il ventiduenne scuola Samp dovrebbe comunque partire dalla panchina, lasciando la titolarità nel ruolo a Gozzi e Felice Piccolo; la linea arretrata vedrà all’opera anche i terzini Celjak (destra) e Barlocco (sinistra), in porta invece il solito Gianmarco Vannucchi. A centrocampo potrebbe tornare dal 1’ Nicco, che se la gioca con Mezavilla per affiancare Riccardo Cazzola; Marras e Iocolano saranno le ali mentre l’argentino Pablo Gonzalez avrà come sempre il compito di svariare sul fronte d’attacco, per supportare l’azione del centravanti Bocalon.

La Lucchese invece ha salutato due giocatori: il difensore Filippo Florio, tornato alla base (Ascoli) per poi tornare in prestito al Santarcangelo, e l’attaccante Giovanni Terrani che è stato ceduto al Perugia (Serie B). In particolare la partenza del secondo lascia un buco nell’undici titolare di Galderisi, che dovrebbe formare il tridente offensivo con De Feo a destra, Forte al centro e Merlonghi a sinistra. A metacampo Bricconi e Mingazzini, sulle fasce Nolè e Cecchini mentre i tre difensori saranno Espeche, Dermaku e Capuano; tra i pali infine Nobile. Particolarmente atteso Francesco Forte, autore di 15 gol e capocannoniere dI tutta la Lega Pro.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Alessandria-Lucchese si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (22^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.