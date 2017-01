Andria-Catanzaro/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA ANDRIA-CATANZARO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 22 GENNAIO 2017) - Andria-Catanzaro, diretta dall'arbitro Alberto Santoro della sezione di Messina, si gioca domenica 22 gennaio 2017 alle ore 18.30 e sarà uno dei due posticipi della terza giornata di ritorno del girone C del campionato di Lega Pro. Si troveranno di fronte due formazioni che dopo i venti giorni della sosta invernale sono pronte ad inseguire i rispettivi obiettivi di classifica. L'Andria ha confermato di essere pronta a lottare per i play off, con i pugliesi che hanno chiuso il 2016 al settimo posto in classifica, ottenendo quattro pareggi consecutivi pur ritrovandosi a giocare partite molto difficili, in una fase del calendario particolarmente complicata. I biancazzurri hanno bloccato sia il Lecce sia il Foggia allo stadio Degli Ulivi, per poi chiudere l'anno con un pari senza reti sul sempre difficile campo del Catania.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (22^GIORNATA)

Il Catanzaro ha centrato invece una sorprendente serie positiva di cinque risultati utili consecutivi, battendo in casa la Vibonese in un fondamentale derby calabrese per la salvezza e ritrovandosi poi a pareggire contro Casertana, Unicusano Fondi, Cosenza e Virtus Francavilla. Sette punti in cinque partite che hanno permesso ai giallorossi di distanziare di due punti la Vibonese ultima in classifica, e soprattutto di riportarsi a sole tre lunghezze dal sestultimo posto in classifica occupato dall'Akragas, che se raggiunto a fine stagione significherebbe la salvezza diretta.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni che si ritroveranno di fronte nel tardo pomeriggio di domenica. L'Andria giocherà con Poluzzi tra i pali, Aya, Colella e il romeno Rada nel terzetto difensivo titolare, mentre Tartaglia giocherà a destra e Tito a sinistra come esterni di fascia. La zona centrale del centrocampo sarà presidiata da Piccinni, Minicucci e Matera, mentre Cianci e Volpicelli faranno coppia sul fronte offensivo.

Risponderà il Catanzaro con Prestia e Pasqualoni titolari in coppia al centro della difesa, mentre Mirko Esposito sulla fascia destra e Sabato sulla fascia a sinistra completeranno la linea a quattro della retroguardia davanti all'estremo difensore De Lucia. Il belga Van Ransbeeck giocherà al fianco di Maita a centrocampo, mentre sull'out destro della mediana si muoverà Icardi e sulla fascia opposta toccherà invece a Cunzi. Giovinco e il serbo Basrak andranno invece a formare il tandem offensivo della formazione giallorossa.

Il 3-5-2 di Favarin nelle ultime partite prima della sosta invernale si è dimostrato particolarmente efficace dal punto di vista difensivo. L'Andria ha tenuto testa a molte grandi e considerando che la squadra non è certo partita ad inizio stagione per lottare per la promozione, anche i tanti pareggi ottenuti rappresentano comunque tangibili passi avanti nella corsa alla promozione. 4-4-2 per il Catanzaro di Zavettieri che ha ritrovato una solidità che pareva irraggiungibile a metà del girone d'andata, col tecnico che sembra essere riuscito dove i suoi tre predecessori Erra, Spader e Somma avevano fallito.

L'Andria nel corso della prima metà del campionato si è dimostrata ben più affidabile rispetto ai calabresi, e le quote favoriscono nettamente i pugliesi con i bookmaker che quotano 1.75 con William Hill l'eventuale affermazione interna, mentre Paddy Power offre a 3.50 l'eventuale pareggio e Betfair a 4.80 la quota per l'affermazione esterna calabrese.

Per vedere Andria-Catanzaro, domenica 22 gennaio 2017 alle ore 18.30, ci si potrà collegare su sportube.tv, broadcaster ufficiale della Lega Pro che trasmetterà per i suoi abbonati il match dello stadio Degli Ulivi in diretta streaming video. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (22^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.