Atalanta-Sampdoria/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 21^ giornata)

DIRETTA ATALANTA-SAMPDORIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 21^ GIORNATA) - Atalanta-Sampdoria, diretta dall’arbitro Rizzoli, si gioca alle ore 18.00 di domenica pomeriggio allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo per la ventunesima giornata di Serie A. Sarà senza dubbio una sfida molto interessante, visto che ad entrambe le compagini serve la vittoria. L'Atalanta è senza dubbio la squadra rivelazione del campionato e sta lottando contro squadre più blasonate per ottenere il pass per la qualificazione alle coppe europee del prossimo anno. In questo senso l'ultimo turno è stato deleterio per i bergamaschi, che allo stadio Olimpico di Roma hanno perso uno scontro diretto e decisivo contro la Lazio, pur essendo passati in vantaggio nella prima frazione di gioco.

I risultati restano comunque ottimi, e il settimo posto raggiunto finora rispecchia i grandi meriti della squadra e dell'allenatore Gian Piero Gasperini. La Sampdoria invece era partita forte, mostrando sprazzi di bel calcio e un gioco corale convincente. La squadra di mister Marco Giampaolo, però, non vince da oltre un mese e mezzo. Nelle ultime cinque gare disputate i blucerchiati hanno rimediato solo due punti, risultato di due pareggi e tre sconfitte. Peraltro i pareggi sono stati a reti bianche contro Udinese ed Empoli, segno che qualcosa in avanti si è inceppato.

Il prossimo passo nell'analisi pre-match è stilare le probabili formazioni che calcheranno il terreno di gioco fin dal fischio iniziale del direttore di gara. I padroni di casa sceglieranno il classico modulo 3-4-2-1, da anni marchio di fabbrica di Gasperini. Il tecnico non potrà essere in panchina, essendo stato squalificato per due turni dal giudice sportivo, ma schiererà certamente fra i pali l'estremo difensore albanese Berisha. I tre difensori davanti a lui saranno Zukanovic sul centro-destra, Caldara nel mezzo e Masiello sul centro-sinistra.

A centrocampo spazio sulla fascia destra a Konko, mentre sul versante opposto agirà Spinazzola. I due interni saranno Conti sul centro-sinistra e Freuler sul centro-destra. I due trequartisti, che avranno il compito di rifinire l'azione, saranno El Papu Gomez e Kurtic, in appoggio all'unica punta Petagna.

La Sampdoria risponderà con il modulo 4-3-1-2, avvalendosi del cosiddetto rombo di centrocampo. In porta i tifosi vedranno giocare Puggioni, decisione nella sfida contro l'Empoli con un rigore parato. Il muro di difesa si comporrà con il terzino destro Pereira, il primo difensore centrale capitan Palombo, il secondo difensore centrale Skriniar e il terzino sinistro Regini. A centrocampo lo slot di mediani verrà occupato da Torreira, sulla sua destra agirà Praet, mentre a sinistra si posizionerà Linetty. Sulla trequarti invece galleggerà Alvarez, che dovrà fornire palloni da spingere in porta ai due attaccanti Schick e Muriel.

La sfida sarà ben giocata da entrambe le compagini, che amano fraseggi stretti e improvvise verticalizzazioni. I due uomini chiave sono certamente Gomez per gli orobici e Muriel per i doriani. I sudamericani sono in grado di creare occasioni da soli, facendo collassare su di loro la difesa e saltando l'uomo con una facilità disarmante. L'Atalanta sfrutta molto anche gli inserimenti dei centrocampisti. Con l'assenza di Kessié, in Coppa d'Africa con la nazionale ivoriana, questo compito spetterà a Conti. La difesa della Sampdoria dovrà essere brava a leggere i suoi tagli e a bloccarli con prontezza, prima che sia troppo tardi.

Ora diamo un breve sguardo alle quote relative al match, utili a tutti coloro che desiderano tentare la sorte e giocare qualche euro. I bookmakers sono tutti concordi sul fatto che l'Atalanta sia la logica favorita. Ad esempio l'agenzia di scommesse Intralot valuta la vittoria casalinga dei bergamaschi con una quota pari a 1.70 volte l'importo giocato. Il pareggio, corrispondente con il segno X, è quotato invece a 3.70 volte la posta. Per concludere la vittoria esterna della Sampdoria permetterebbe di vincere un somma 5.10 volte superiore all'importo. Quindi giocando solo 10 euro se ne possono vincere 51.

Atalanta-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali del satellite: appuntamento su Sky Supercalcio e Sky Calcio 2 (numero 206 e 252), con possibilità per tutti gli abbonati di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. Ricordiamo inoltre il programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.

