Bassano-Ancona/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA BASSANO-ANCONA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Bassano-Ancona sarà diretta dall’arbitro Nicola De Tullio della sezione di Bari, assistito dai guardalinee Cinzia Carovigno di Potenza e Vincenzo Adriano Cantucci di Pesaro. Torna in campo il campionato di Lega Pro, fermo dal 30 dicembre per la pausa invernale: per la ventiduesima giornata del girone B scendono in campo anche Bassano Virtus ed Ancona, dalle ore 14:30 di domenica 22 gennaio 2017.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (22^GIORNATA)

All’andata il Bassano espugnò lo stadio Del Conero di Ancona vincendo 1-2: biancorossi in vantaggio al fine primo tempo, grazie all’autorete di Bizzotto, nella ripresa la rimonta giallorossa firmata da Gandolfo (49’) e Laurenti (85’). Un girone dopo ritroviamo il Bassano in settima posizione con 33 punti, a meno 9 da quella vetta che la squadra veneta ha anche assaporato, dalla decima alla quattordicesima giornata, prima di inanellare una serie di 8 partite senza vittoria.

Da cui il Bassano è uscito proprio prima della sosta, piegando in casa il Teramo con il punteggio di 2-1. Un successo liberatorio per i giallorossi che sono tornati a battere un colpo nella zona playoff. Anche l’Ancona di mister Fabio Brini ha chiuso il 2016 con il sorriso, grazie all’1-0 rifilato ad una formazione d’alta classifica come la Reggiana: la quinta rete stagionale di Frediani ha consegnato ai marchigiani 3 punti molto importanti, che hanno allargato a 4 lunghezze il margine di vantaggio sulla zona calda.

Allo stadio Rino Mercante di Bassano del Grappa si affrontano l’attacco più prolifico del girone B, quello giallorosso che ha prodotto 34 reti, e il terzo peggiore ovvero quello dell’Ancona, che ha ‘partorito’ 16 gol dei quali solo 7 in 10 trasferte. Lontano dal Del Conero, i biancorossi di mister Brini hanno racimolato 9 punti vincendo solo contro la Sambenedettese, 0-1 l’11 dicembre. Ruolino di marcia simile per il Bassano Virtus che ha raccolto la maggior parte dei suoi punti in casa, 21 su 33, mentre in trasferta non vince dal 15 ottobre (1-4 a Mantova).

Divario in classifica e fattore campo contribuiscono ad inclinare il pronostico di questo match verso i padroni di casa: snai.it abbassa a quota 1,78 il segno 1 per la vittoria del Bassano, mentre il segno 2 per il successo esterno dell’Ancona vale 4,60. A quota 3,30 il segno X per l’eventuale pareggio tra le due squadre. Sempre su snai.it troviamo l’opzione Under a quota 1,60, l’Over a 2,15, l’opzione Gol a 1,90 e il NoGol a quota 1,78.

Passando alle probabili formazioni del match, mister Luca D’Angelo dovrebbe schierare il Bassano con il modulo 3-5-2. Il pacchetto arretrato sarà composto dal portiere Bastianoni e dai difensori Trainotti (arrivato due settimane fa dal Mantova), Bizzotto e Pasini. Cerniera di centrocampo con Nicolò Bianchi, Cavagna e Minesso per vie centrali, Falzerano largo sulla corsia di destra e Nicola Lancini sul versante opposto. In attacco Gandolfo affiancato da Fabbro.

Per l’Ancona invece previsto il modulo 4-3-3 con Scuffia in porta, capitan Ricci e Moi a guardia dell’area di rigore, Daffare terzino a destra e a sinistra Malerba. A centrocampo il ghanese Agyei e Zampa partono favoriti, mentre per la terza maglia se la giocano Gelonese e il serbo Marko Djuric. Tridente offensivo con De Silvestro in ballottaggio con Bariti per il ruolo di ala destra, Frediani largo a sinistra e Momentè punta centrale.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Bassano-Ancona si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (22^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.