Bologna-Torino/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 21^ giornata)

DIRETTA BOLOGNA-TORINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 21^ GIORNATA) - Bologna-Torino, diretta dall’arbitro Ghersini, si gioca alle ore 15.00 di domenica pomeriggio allo stadio Renato Dall'Ara della città emiliana per la ventunesima giornata di Serie A. In classifica, il Torino occupa l'ottava posizione con 30 punti conquistati dopo le prime venti giornate di campionato. Il Bologna invece, che ha una gara da recuperare, occupa la quindicesima posizione, a quota 23 punti, potendo vantare un vantaggio di 13 punti sulla zona retrocessione. Il Torino era stato protagonista di un avvio folgorante di stagione, salvo poi calare negli ultimi due mesi, tra novembre e dicembre, anche se ha dovuto affrontare numerose squadre blasonate.

In casa ha perso soltanto il derby contro la Juve. Nell'ultima gara di campionato, i granata hanno buttato via i tre punti nel match contro il Milan. Dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0, e con un rigore sbagliato da Ljajic, la squadra di Mihajlovic si è fatta rimontare, con gli ospiti che hanno prima accorciato le distanze con Bertolacci e poi pareggiato i conti con Bacca su rigore.

Nell'anticipo della ventesima giornata il Bologna aveva invece battuto a domicilio il Crotone grazie alla rete di Dzemaili. Una boccata d'ossigeno per i felsinei, che con questo successo hanno accorciato la classifica. L'obiettivo in questo girone di ritorno è di recuperare posizioni su posizioni, fino ad un piazzamento onorevole di metà classifica. Il Torino invece, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia in virtù del ko a San Siro contro il Milan (anche giovedì scorso era in vantaggio dopo il primo tempo, salvo poi farsi rimontare dai rossoneri nel corso della ripresa), dovrà compiere i salti mortali per agguantare il sesto posto, ultimo piazzamento, in caso di vittoria della Coppa Italia da parte di una delle prime tre classificate, utile per la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League.

La strada è complicata ma non impossibile per la squadra allenata da Mihajlovic, che può contare su un giocatore del calibro di Belotti, uno degli attaccanti italiani più forti in circolazione. Dalla sua l'ex punta del Palermo ha la giovane età ed una determinazione difficile da riscontrare in altri calciatori. Su di lui, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, sarebbe piombato il Milan, dove Belotti si riunirebbe a Donnarumma, con cui ha condiviso gioie e dolori in questi primi anni di Nazionale giovanile. Proprio Belotti però non sarà della partita. Il giocatore è squalificato, dunque non potrà essere utilizzato da Mihajlovic. Al suo posto, Mihajlovic dovrebbe affidarsi a Maxi Lopez, dato come favorito sul neo acquisto Iturbe, che nelle prime due uscite ufficiali in campionato e Coppa non ha impressionato il tifo granata.

Il Torino, a Bologna, si presenterà con un offensivo 4-3-3. In porta Hart. In difesa spazio a Zappacosta, Moretti, Rossettini e Barreca. A centrocampo la regia è di Valdifiori, coadiuvato da Benassi e Obi. In avanti, a completare il tridente d'attacco, ci saranno Iago Falque e Ljajic. Quest'ultimo vuole reagire subito dopo l'errore dal dischetto contro il Milan in campionato, che è costato probabilmente i 3 punti alla formazione granata. Il Bologna risponde con un modulo speculare (4-3-3). I felsinei, in attacco, possono contare sulle prestazioni del gioiellino Di Francesco, figlio dell'allenatore del Sassuolo Eusebio (ex Roma). Il tridente a cui si affida Donadoni è completato da Destro e Krejci. A centrocampo esperienza e talento grazie a Dzemaili, Nagy e Viviani. La difesa a 4 sarà composta invece da Krafth, Oikonomou, Maietta e Masina. In porta Mirante.

Bologna-Torino sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali del satellite: appuntamento su Sky Calcio 2 (numero 252), con possibilità per tutti gli abbonati di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. Ricordiamo inoltre il programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.