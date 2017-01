Camerun-Gabon/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone A)

DIRETTA CAMERUN-GABON: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 GIRONE A) - Camerun-Gabon si gioca alle ore 20 di domenica 22 gennaio; siamo arrivati alla terza giornata del girone A di Coppa d'Africa 2017 e in contemporanea si giocherà la sfida tra Guinea Bissau e Burkina Faso. La classifica generale vede al momento in testa proprio il Camerun con 4 punti, al secondo posto a pari merito il Gabon e la Burkina Faso con 2 punti mentre fanalino di coda è la Guinea Bissau con un solo punto.

Insomma, una situazione aperta a qualsiasi responso con il Camerun che ha a disposizione due risultati su tre per assicurarsi il passaggio del turno mentre per il Gabon l’accesso alla fase ad eliminazione diretta è garantita soltanto dalla vittoria. Tutto questo lascia presagire ad un incontro di grande qualità tecnica visto che le due formazioni vantano diversi elementi di spessore e soprattutto una eccezionale battaglia sportiva per ottenere l’obiettivo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D'AFRICA

Nelle prime due gare di questa Coppa d’Africa il Camerun ha pareggiato per 1-1 con il Burkina Faso con rete di Moukandjo e quindi ha piegato per 2-1 in rimonta la Guinea Bissau grazie alla segnature di Siani e di Ngadeu – Ngadjui. Il Gabon invece ha pareggiato entrambe le prime due gare del raggruppamento con il punteggio 1-1 trovando la rete sempre con l’attaccante del Borussia Dortmund Pierre Aubameyang di cui il secondo su calcio di rigore.

Complessivamente Camerun e Gabon si sono affrontate in 8 occasioni per un bilancio di 6 vittorie per il Camerun,nessun pareggio e 2 vittorie per il Gabon. L’ultima sfida tra le due formazione è rappresentata dall’amichevole disputata nel mese di settembre del 2016 con vittoria del Camerun per 2-1 con reti di Abang e Salli mentre il Gabon ha timbrato il cartellino Kanga. Per quanto concerne le probabili formazioni il tecnico Broos verosimilmente sceglierà di confermare per il proprio Camerun il 4-4-2 che fino a questo punto ha assicurato un certo equilibrio tattico. In porta Ondoa mentre la linea difensiva sarà composta da Oyongo sulla corsia destra, Ngadeu – Ngadjui dall’altro lato e nel mezzo Fai al fianco di Teikeu.

Davanti alla difesa Bassogog per dare protezione mentre spetterà a Siani dare geometrie alla squadra e soprattutto dare supporto alla fase offensiva. Sulle corsie laterali dovrebbero giocare N’Jie con quest’ultimo in ballottaggio con Ekambi e Mandjeck con quest’ultimo che però potrebbe perdere il posto a vantaggio di N’Kolou. In avanti al fianco di Mouknadjo ci dovrebbe essere il gigante del Besiktas Vincent Aboubakar. Il Gabon invece dovrebbe disporsi con il classico 4-4-2. Ovono in porta, in difesa come coppia centrale Palun e Ecuele Manga, sulla destra Obiang e sulla sinistra Appidangoye.

Davanti alla difesa al posto dell’infortunato Lemina dovrebbe giocare Biyogo Poko con al fianco Bouanga mentre saranno disposti più alti Ndong sulla corsia mancina, Evouna nel mezzo e sulla destra Tandjgora. Unica punta Pierre Aubameyang vera stella della formazione e vero trascinatore della propria Nazionale. Il Camerun è una formazione più quadrata e compatta rispetto al Gabon che peraltro senza Lemina perde tantissimo in fase di interdizione ma anche di costruzione del gioco. Infatti,il giocatore della Juventus era l’uomo capace nel dare equilibrio alle due fasi di gioco.

Questa assenza permetterà al Camerun di portare attacchi nella zona centrale giovandosi dei potenti attaccanti di cui dispone. Per il Gabon la tattica è essenzialmente quella di mettere in azione Aubameyang con giocate veloci in profondità magari a difesa scoperta.

Per l’agenzia di scommesse Snai questo incontro dovrebbe essere caratterizzato da grande equilibrio. Infatti, l’evento 1 (vittoria del Camerun) è stato fissato ad una quota di 2,55 contro la quota di 3,05 messa in palio per l’evento X e quindi un buon 2,75 che andrebbe a premiare quanti punteranno sull’eventuale successo da parte del Gabon. Infine, si attendono meno di 2 gol complessivi in quanto l’evento Under 2,5 viene pagato solo 1,55.

Camerun-Gabon non sarà trasmessa in diretta tv: vista la contemporaneità con l'altra partita, su Fox Sports (appuntamento sul canale 204 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite) sarà trasmesso il programma Diretta Gol Coppa d'Africa, con la possibilità di assistere ad highlights e gol in tempo reale anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video attivabile grazie all'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D'AFRICA

