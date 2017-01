Carrarese-Livorno/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA CARRARESE-LIVORNO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Carrarese-Livorno sarà diretta dall’arbitro Armando Ranaldi di Tivoli: ad assisterlo i guardalinee Riccardo Fabbro di Roma 2 e Tommaso Diotaiuta di Albano Laziale. Si gioca alle ore 16:30 di domenica 22 gennaio 2017, per la ventiduesima giornata del campionato di Lega Pro (la terza del girone di ritorno). Per la Carrarese allenata da Andrea Danesi si prospetta un compito difficile: fermare un Livorno reduce da 12 risultati utili consecutivi; l’ultimo ko incassato dai labronici risale ormai al 16 ottobre scorso, quando i ragazzi allenati da Claudio Foscarini cedettero di misura sul campo del Siena (1-0).

Non solo: prima della pausa il Livorno si è concesso il lusso d’interrompere l’ibattibilità dell’Alessandria, capolista fino a quel momento incontrastata del girone A uscita sconfitta 2-1 dallo stadio Armando Picchi. Per gli amaranto si è trattato del quarto successo di fila, che ha ridotto a 8 lunghezze il distacco dalla vetta. Livorno che quindi si presenta allo Stadio dei Marmi con il vento in poppa: vedremo se la sosta di tre settimane avrà in qualche modo stemperato la trance agonistica della squadra.

Lo spera la Carrarese, che al contrario ha chiuso il 2016 con 5 partite senza vittoria e 3 sconfitte consecutive, quelle contro Lupa Roma (2-1), Giana Erminio (0-4 in casa) ed Arezzo (2-1). Ciononostante la formazione azzurro-gialla si trova ancora fuori dalla zona playout: gli attuali 22 punti garantiscono un margine di +2 sul sedicesimo posto del Pontedera. 42 invece i punti in classifica del Livorno che vede la Cremonese a distanza di tiro (45), e come detto più lontana l’Alessandria (50); alle spalle invece preme l’Arezzo, quarto a quota 39. Finora la Carrarese ha raccolto la maggior parte dei suoi punti in casa, 15 su 22, mentre il fatturato esterno di limita a 2 successi ed 1 pareggio.

Il Livorno invece risulta ancora imbattuto tra le mura amiche (7 vittorie e 4 pari), in trasferta ha comunque strappato 17 punti pur segnando di meno (13 reti contro le 21 casalinghe). Le quote proposte dai principali bookmaker favoriscono il Livorno: su snai.it ad esempio troviamo il segno 2 per la vittoria amaranto a 2,25, mentre il segno 1 per il successo interno della Carrarese vale 3,15. A 3,10 invece il segno X per l’eventuale pareggio tra le due squadre. La stessa agenzia di scommesse fissa a quota 1,70 l’opzione Under, a 2,00 l’Over, a quota 1,75 l’opzione Gol e a 1,93 il NoGol.

Probabili formazioni: per la Carrarese previsto il modulo 4-3-3 con Lagomarsini tra i pali, Benedini e Battistini difensori centrali, Migliavacca terzino a destra e Foglio dalla parte opposta. A centrocampo spazio a Bastoni, Cristini e Rosaia, mentre il tridente offensivo vedrà all’opera gli esterni Floriano e Del Nero e il centravanti Davide Cais, arrivato in prestito dalla Juventus dopo la prima parte di stagione tra le fila del Pontedera; il nuovo acquisto dovrebbe relegare in panchina Luca Miracoli, che nel girone d’andata non è riuscito ad andare oltre quota 3 gol.

Per il Livorno invece è probabile la conferma in blocco della formazione che ha sconfitto la corazzata Alessandria. Quindi Mazzoni in porta, Borghese e Lambrughi esterni bassi, Gonnelli e Gasbarro a completare la linea difensiva. Centrocampo affidato a capitan Luci e a Marchi, sulle fasce invece Venitucci e Jelenic mentre l’attacco sarà affidato al tandem Maritato-Cellini. Quest’ultimo è stato il mattatore del successo ai danni della capolista, con la doppietta che lo ha portato a raggiungere la doppia cifra in classifica marcatori.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche il derby toscano Carrarese-Livorno si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

