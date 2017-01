Cremonese-Pro Piacenza/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA CREMONESE-PRO PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Cremonese-Pro Piacenza sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Bertani della sezione di Pisa, assistito dai guardalinee Alessio Berti di Prato e Davide Meocci di Siena: fischio d’inizio alle ore 16:30 di domenica 22 gennaio 2017. Sarà una delle gare più interessanti del girone A in quanto metterà di fronte la Cremonese di Tesser che vola verso il primo posto e la Pro Piacenza che deve uscire dai bassifondi della classifica.

Un match delicato quello che andrà in scena allo Zini anche perché vedrà opposte due squadre che hanno voglia di punti che potrebbero essere utili per i rispettivi obbiettivi. La Cremonese con una vittoria resterebbe col fiato sul collo nei confronti dell'Alessandria il cui primato, al momento, è ben saldo.

Gli uomini di Pea invece devono uscire dalla zona play-out per non rischiare la retrocessione agli spareggi. Insomma le motivazioni ci saranno e i presupposti per vedere una gara spettacolare ed entusiasmante non mancano di certo. Sarà anche l'occasione per capire dove le due squadre devono intervenire sul mercato: Cremonese che è ancora in attesa del difensore di spessore che potrebbe essere Marco Migliorini dell'Avellino.

Per ciò che concerne le probabili formazioni, la Cremonese punterà sul 4-3-1-2 con cui ha fatto molto bene fino a questo momento. In porta ci sarà Ravaglia con Salviato, Polak, Marconi e Ferretti a comporre la linea difensiva. A centrocampo la Cremonese avrà Pesce, Belingheri e Scarsella con Perrulli a fare da trequartista. Sarà proprio l'ex Ascoli e Salernitana a dover fornire palloni ottimi ai due centravanti dei grigiorossi, ovvero Brighenti e Stanco, con Scappini pronto a subentrare nella ripresa.

La squadra ospite allenata da Fulvio Pea ha bisogno solamente dei tre punti e non sarà cosa semplice visto il livello dell'avversario. Il 3-5-2 sarà il modulo scelto dall'ex tecnico del Monza che in porta avrà l'esperienza di Fumagalli. In difesa ci saranno Sall, Aspas e Bini mentre in mezzo al campo spazio per Girasole, Pugliese e Rossini. Sugli esterni agiranno Sane e Cardin con Bazzoffia e Pesenti che dovranno far sentire il loro peso in avanti.

Cremonese che gioca tutto sulla qualità anche per via di una rosa nettamente superiore a molte formazioni del girone. Belingheri è il faro del centrocampo e grazie alle sue giocate raffinate i grigiorossi potrebbero avere una manovra fluida contro la Pro Piacenza. Gli emiliani dal canto loro avranno come unico obbiettivo quello di contenere gli attacci della Cremonese. Bisogna vincere per non perdere punti utili in chiave salvezza e perciò la formazione di Pea punterà ad attaccare gli spazi per garantire un pressing continuo che possa mettere in difficoltà gli uomini di Tesser. Coloro che invece vorranno scommettere sulla partita tra Cremonese e Pro Piacenza potrebbero sfruttare una serie di quote molto interessanti. L'1 viene quotato da Bwin a 1.35, mentre il pareggio a 4.40. Quota alta per la vittoria degli ospiti, quotata a 9.90.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Cremonese-Pro Piacenza si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

