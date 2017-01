Diretta/ Juventus-Lazio info streaming video e tv, quote, orario, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA JUVENTUS-LAZIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 22 GENNAIO) - Juventus-Lazio, diretta dall'arbitro Davide Massa della sezione di Imperia,sigioca domenica 22 gennaio 2017 alle ore 12.30 e sarà un lunch match di lusso nel programma della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. Si troveranno infatti di fronte due squadre divise, tra il primo posto occupato dai bianconeri ed il quarto occupato dai biancocelesti, da soli cinque punti in classifica. Certo, la capolista dovrà recuperare a febbraio la trasferta in casa del fanalino di coda Crotone, ma dopo aver perso quattro partite nelle venti finora disputate in campionato, tutte in trasferta (una rarità per la Juventus dell'ultimo lustro) la squadra di Allegri dovrà lanciare un segnale al campionato.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI JUVENTUS-LAZIO: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

La Juventus ha vinto le ultime ventisei partite consecutive giocate in casa in Serie A, dato statistico da record con il quale la Lazio dovrà fare i conti. Gli uomini di Inzaghi si trovano di fronte ad una doppia straordinaria opportunità: riaprire definitivamente il campionato bloccando i bianconeri allo Juventus Stadium e ritrovarsi loro stessi nella fossa dei leoni, in lotta non solo per la Champions ma a pochi passi dalla vetta. Impensabile da inizio stagione, ma la squadra capitolina dovrà anche scrollarsi di dosso i tanti risultati negativi negli scontri diretti. Contro le prime sei della classe la Lazio ha sempre perso, fatta eccezione per il pareggio di Napoli.

Dopo aver perso la Supercoppa a Doha contro il Milan, la Juventus ha travolto il Bologna in casa in campionato e si è guadagnata la rivincita contro i rossoneri nei quarti di finale di Coppa Italia, battendo negli ottavi l'Atalanta in una partita che ha evidenziato però più di qualche incertezza da parte della squadra bianconera. Incertezze che sono riemerse di prepotenza nella trasferta di Firenze, che ha visto la Juventus sconfitta con un due a uno che ha riportato sotto in classifica tutte le inseguitrici.

Lazio compresa, che pur con una partita in più rispetto ai bianconeri rivede la vetta lontana solo cinque punti, grazie al doppio successo interno contro Crotone ed Atalanta, sei punti importantissimi che hanno ribadito la candidatura per l'Europa dei ragazzi di Inzaghi. Che hanno vendicato così la sconfitta prenatalizia contro l'Inter, che la Lazio dovrà affrontare di nuovo nei quarti di finale di Coppa Italia, dopo che i capitolini hanno superato l'ostacolo degli ottavi grazie ad un pirotecnico quattro a due inflitto al Genoa.

Il 20 aprile 2016, nell'ultimo precedente allo Juventus Stadium tra le due formazioni, i bianconeri hanno fatto un sol boccone della Lazio, battuta tre a zero con una rete di Mandzukic ed una doppietta di Dybala. L'ultimo risultato utile ottenuto a Torino dalla Lazio in Serie A risale allo zero a zero del 17 novembre 2012.

Bisogna invece arrivare addirittura al 15 dicembre del 2002 per ritrovare la Lazio vincente in casa della Juventus in campionato, quando una doppietta di Stefano Fiore permise alla Lazio di ribaltare l'iniziale vantaggio siglato da Pavel Nedved. Nel match d'andata la Juventus è passata di misura allo stadio Olimpico grazie ad una rete a metà ripresa di Sami Khedira. In generale la Lazio non segna in campionato ai bianconeri dall'uno a uno del 25 gennaio 2014 (rigore di Candreva).

La Juventus è in serie positiva storica in casa, la Lazio non vince a Torino da quattordici anni e in generale non batte i bianconeri in campionato da dodici stagioni. Dati incontrovertibili che portano i bookmaker a considerare favorita in maniera netta la squadra di Allegri, con quota per la vittoria interna fissata a 1.53, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 4.20 da Bwin e la vittoria laziale che moltiplicherebbe per 8.00 la posta secondo Betfair.

Sia gli abbonati Sky sia gli abbonati Mediaset Premium potranno seguire in diretta tv Juventus-Lazio, domenica 22 gennaio 2017 alle ore 12.30. I primi potranno collegarsi sui 206 e 251, ovvero Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD, del boquet satellitare, i secondi sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay. Per entrambe le tipologie di abbonati sarà disponibile il servizio di diretta streaming video via internet del match, visibile per quanto riguarda Sky sul sito skygo.sky.it e per quanto riguarda Mediaset Premium sul sito play.mediasetpremium.it.

