Diretta/ Palermo-Inter info streaming video e tv, quote, orario, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA PALERMO-INTER: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 22 GENNAIO) - Palermo-Inter, diretta dall'arbitro Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia,sigioca domenica 22 gennaio 2017 alle ore 15.00 e sarà un faccia a faccia tra squadre che stanno vivendo un trend diametralmente opposto, dopo venti giornate disputate nel campionato di Serie A. Dopo un lieve sussulto derivato dall'arrivo di Corini sulla panchina rosanero, infatti, il Palermo è andato avanti in caduta libera in una stagione che l'ha visto per giunta finora ottenere un solo punto in casa in nove partite disputate, una sorta di record ed un trend interrotto solo grazie ad un pari contro il Pescara dopo otto sconfitte consecutive tra le mura amiche dello stadio Barbera.

Con soli dieci punti fin qui conquistati e alla media di mezzo punto a partita, la salvezza per i siciliani appare lontanissima, considerando che l'Empoli quartultimo ha saputo portarsi ad otto punti di distanza. L'Inter al contrario sembra aver ritrovato piena forma e convinzione agonistica grazie all'arrivo di Stefano Pioli, che ha messo ordine in una situazione che sembrava sfuggita di mano dopo l'addio di Roberto Mancini e l'esonero di Frank De Boer.

A trentasei punti l'Inter sembra poter credere di nuovo nell'Europa ed anche in una qualificazione in Champions League che resta sempre l'obiettivo primario della stagione dei nerazzurri, anche alla luce degli investimenti compiuti dalla proprietà cinese che ha prelevato nel mercato invernale il gioiello dell'Atalanta Gagliardini.

Il Palermo aveva chiuso il 2016 battendo con una clamorosa rimonta il Genoa in trasferta ed ottenendo come detto il primo punto in casa contro il Pescara, esito comunque amaro essendo riusciti gli abruzzesi a strappare la vittoria in extremis ai siciliani. Il 2017 si è aperto però per gli uomini di Corini con una pesante doppia sconfitta esterna, con un ko particolarmente duro da digerire nell'importantissimo scontro diretto di Empoli, al quale poi ha fatto seguito la rimonta subita a Sassuolo.

Due sconfitte che pesano perché subite contro le squadre sulle quali potenzialmente il Palermo avrebbe dovuto organizzare la rimonta per la salvezza. L'Inter è invece reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, ottenute contro Genoa, Sassuolo, Lazio, Udinese e Chievo. La squadra di Pioli ha anche superato l'ostacolo degli ottavi di finale di Coppa Italia battendo il Bologna ai supplementari e regalandosi la sfida nei quarti contro la Lazio.

L'ultimo precedente in campionato tra le due squadre risale al 24 ottobre del 2015, con botta e risposta tra Perisic e Gilardino e uno a uno finale. Al 28 aprile del 2013 risale invece l'ultima vittoria per i siciliani nel confronto interno di campionato contro l'Inter, col Palermo che riuscì ad avere la meglio grazie alla rete di Ilicic. L'Inter non passa in Sicilia in Serie A da oltre sei anni, esattamente dal 19 settembre del 2010 quando una doppietta di Samuel Eto'o permise ai nerazzurri di ribaltare l'iniziale vantaggio siglato dai padroni di casa con Ilicic.

Nel match d'andata di questa stagione il Palermo è riuscito a portar via un punto da San Siro, con Icardi che pareggiò in vantaggio rosanero realizzato in apertura di ripresa da Rispoli. Va ricordato come i siciliani abbiano ottenuto finora in questo campionato nove dei dieci punti in classifica in trasferta, vincendo due sole partite sui campi di Atalanta e Genoa.

Inter nettamente favorita dalle agenzie di scommesse, non poteva essere altrimenti considerando il trend di risultati di entrambe le formazioni, nonostante la serie-no dei nerazzurri nelle partite a Palermo negli ultimi anni. William Hill quota 1.57 l'affermazione interista allo stadio Barbera, mentre Bwin fissa a 4.20 la quota per l'eventuale pareggio, con Betfair che moltiplica invece per 7.00 quanto scommesso sull'affermazione interna dei rosanero.

Sia gli abbonati Mediaset Premium sia gli abbonati Sky potranno seguire la diretta tv di Palermo-Inter, domenica 22 gennaio 2017 alle ore 15.00. Per i primi il canale di riferimento sarà Premium Sport 2 HD, per i secondi i canali 106, 201 e 251 del boquet satellitare (Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD). Gli abbonati al digitale terrestre pay potranno seguire la partita anche in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it, gli abbonati alla tv satellitare sul sito skygo.sky.it.

