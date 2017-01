DIRETTA ROMA-CAGLIARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, QUOTE, ORARIO RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 22 GENNAIO) - Roma-Cagliari, diretta dall'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, si gioca domenica 22 gennaio 2017 alle ore 20.45 e sarà la sfida che chiuderà ufficialmente il programma della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. Una sfida che si disputerà con la Roma che conoscerà già il risultato della Juventus contro la Lazio: un eventuale nuovo passo falso dei bianconeri potrebbe portare la squadra di Spalletti addirittura in vetta, pur con una partita in più rispetto alla formazione allenata da Allegri che recupererà a febbraio il match di Crotone.

La Roma sta marciando a passo estremamente spedito in classifica, capitalizzando un rendimento interno da record, con la formazione giallorossa che ha vinto finora tutte le partite disputate in casa in Serie A. La sconfitta nello scontro diretto a Torino disputato prima di Natale potrebbe dunque avere un peso particolare nel cammino per lo scudetto.

La Roma cercherà di mantenere il suo ritmo contro un Cagliari che nonostante molte polemiche continua a stupire, rivelandosi l'unica neopromossa in grado di essere competitiva sul palcoscenico della Serie A e portando domenica scorsa a sedici i punti di vantaggio sul terzultimo posto in classifica, con la squadra di Rastelli di fatto più vicina all'Europa che alla retrocessione. Nonostante molte polemiche interne che hanno coinvolto anche l'allenatore, i sardi sembrano comunque aver già messo in cassaforte la salvezza e potranno giocare all'Olimpico con la forza dei nervi distesi.

La Roma dopo aver perso la grande sfida contro la Juventus ha ottenuto quattro vittorie consecutive in impegni ufficiali. Tre in campionato, battendo in casa il Chievo prima di Natale e poi centrando un doppio colpo in trasferta dopo la sosta, superando di misura prima il Genoa e poi l'Udinese. Quindi, in Coppa Italia i giallorossi hanno fatto un sol boccone della Sampdoria, sfruttando l'opportunità fornita dal calendario con la sfida contro una squadra di Serie B, il Cesena, nei quarti di finale.

Il Cagliari prima di Natale è riuscito a mettere in pratica una rimonta epica allo stadio Sant'Elia contro il Sassuolo, rimontando dall'uno a tre al quattro a tre finale. Alla ripresa del campionato solo nelle ultimissime battute del match il Milan è riuscito ad avere ragione sui sardi con un gol di Carlos Bacca. Al ritorno al Sant'Elia il Cagliari si è poi subito riscattato con un poker al Genoa che ha dimostrato come la squadra voglia vivere al meglio il girone di ritorno nonostante la salvezza ormai già acquisita.

Le due squadre si sono ritrovate di fronte per l'ultima volta in campionato il 21 settembre del 2014, quando la Roma è riuscita ad avere la meglio grazie ad un micidiale uno-due siglato da Destro e Florenzi, per il due a zero finale. Al 25 novembre del 2013 risale invece l'ultimo pareggio tra le due formazioni, quando il Cagliari è riuscito a bloccare la Roma di Rudi Garcia sul terzo pareggio consecutivo, dopo che i giallorossi avevano iniziato il campionato con dieci vittorie di fila.

Il Cagliari è passato per l'ultima volta allo stadio Olimpico il primo febbraio del 2013, con uno spettacolare quattro a due con reti dell'ora giallorosso Nainggolan, di Sau, di Pisano e con una clamorosa autorete del portiere Goicoechea. All'andata in questa stagione il Cagliari ha rimontato due reti alla squadra di Spalletti, avanti con Perotti su rigore e Florenzi ma poi raggiunta dai gol di Borriello e Sau.

La Roma ha il vento in poppa e i bookmaker non possono che adeguarsi con le loro valutazioni. Considerando anche la striscia positiva esaltante in casa, giallorossi nettamente favoriti con quota per la vittoria interna fissata a 1.22 da Paddy Power, mentre Betfair propone a 7.00 la quota per il segno 'X' e Bet365 alza invece fino a 11.00 la quota per il successo esterno dei sardi.

Premium Sport HD e Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD (numero 201, 206 e 251 del bouquet satellitare) saranno i canali che trasmetteranno in diretta tv, rispettivamente per gli abbonati Mediaset Premium e per gli abbonati Sky, Roma-Cagliari, domenica 22 gennaio 2017 alle ore 20.45. Sulle due piattaforme il match potrà essere visto anche in diretta streaming video via internet sui siti play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it.