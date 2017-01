Eibar-Barcellona/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live (Liga, oggi 22 gennaio)

DIRETTA EIBAR-BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (LIGA SPAGNOLA, OGGI 21 GENNAIO 2017) - Eibar-Barcellona si gioca questa sera alle ore 20.45 per la 19esima giornata della Liga, il più importante campionato calcistico spagnolo: i campioni in carica saranno ospiti del club basco. La stagione dei catalani non sta rispecchiando le aspettative, che come al solito sono altissime. Infatti il Real Madrid è primo in graduatoria e alcuni passi falsi di troppo hanno fatto torcere il naso alla dirigenza e ai tifosi dei blaugrana. Suarez e Neymar non stanno rendendo al massimo e il solo Messi non riesce a trascinare da solo la squadra.

Ad essere troppi sono soprattutto i gol subiti, visto che la compagine di mister Luis Enrique ne incassa praticamente una media di uno a partita.

Servirà una decisa inversione di tendenza a partire da gennaio, per giocarsela fino in fondo in campionato e provare a raggiungere la finale di Champions League. L'Eibar invece è una squadra ostica, coriacea, e rispecchia l'animo basco. Il team è ampiamente al sicuro al centro della classifica e continuando con questi risultati potrebbe dire la sua anche nella corsa per un posto in Europa League. Le avversarie sono numerose e agguerrite, a marzo si potrà avere un quadro definito della situazione.

Per tentare l'impresa e togliere altri punti preziosi al Barcellona, l'Eibar si posizionerà sul terreno di gioco con il modulo 4-2-3-1, che rispecchia in maniera preciso il credo calcistico del tecnico José Luis Mendilibar. Il portiere titolare sarà il capitano Riesgo e davanti a lui la muraglia difensiva si comporrà con il terzino destro Capa, il primo difensore centrale dos Santos, il secondo difensore centrale Galvez e il terzino sinistro Junca. I due mediani di rottura, che faranno da frangiflutti davanti alla difesa, saranno Escalante sul centro-destra e Rico sul centro-sinistra. Sulla trequarti si posizioneranno Sarriegui sulla fascia destra, Rubén Peña nel mezzo e Bebé sulla fascia sinistra; i tre fantasisti dovranno essere di supporto all'unica punta centrale, che sarà il centravanti Nano.

Il Barcellona opterà per il classico 4-3-3, modulo che da sempre ha dato grandi soddisfazioni nel club catalano. Fra i pali verrà impiegato l'estremo difensore ter Stegen, sostenuto dalla difesa a quattro composta dai due terzini Sergi Roberto e Jordi Alba, schierati rispettivamente sull'out destro e sull'out sinistro, e dai due difensori centrali Piqué e Mascherano. A centrocampo il mediano sarà come sempre Sergi Busquets, affiancato sulla destra dalla mezzala Rakitic e sulla sinistra dall'altra mezzala Iniesta. In attacco il tridente sarà quello delle meraviglie, il tridente sudamericano composto dal fenomeno argentino Messi sulla destra, il talento brasiliano Neymar sulla sinistra e l'attaccante uruguagio Suarez al centro del reparto.

La gara Eibar-Barcellona, come tutti gli altri big match della Liga, può essere seguita in diretta tv sulla tv satellitare e in particolare su Sky Sport Plus, disponibile per i clienti Sky. Di conseguenza è disponibile pure la diretta streaming video, che sarà fruibile tramite l’applicazione Sky Go dagli abbonati.

