Empoli-Udinese/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 21^ giornata)

DIRETTA EMPOLI-UDINESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 21^ GIORNATA) - Empoli-Udinese, diretta dall’arbitro Russo di Nola, si gioca alle ore 15.00 di domenica pomeriggio allo stadio Carlo Castellani della città toscana per la ventunesima giornata di Serie A. L'Empoli arriva da un pareggio per 0-0 in casa della Sampdoria, con un rigore fallito da Mchelidze che poteva valere i tre punti. Ma al momento i toscani sono a ben otto punti dalla zona retrocessione, lontani da un Palermo sempre più in crisi.

Gli azzurri accolgono dunque l'Udinese, reduce dalla sconfitta contro la Roma. I friulani, nonostante zero punti conquistati, hanno giocato una buonissima gara e cercano ovviamente la continuitàdi quel bel calcio visto anche nella sfida contro l'Inter, persa solamente nel finale. Entrambe non hanno molte pretese, ma conquistare punti in questo momento significa navigare in acque tranquille e la partita di domenica potrebbe dare una bella boccata d'ossigeno ai padroni di casa.

Giovanni Martusciello dovrebbe riconfermare praticamente tutti quelli visti nella sfida contro la Sampdoria. In porta va il polacco Skorupski, che sta giocando un buonissimo campionato, mentre la difesa a quattro verrà composta da Laurini, Bellusci, Cosic e Pasqual. A centrocampo assente Diousse (squalificato per via della diffida), al suo posto dovrebbe esserci Mauri. Krunic e Croce dovrebbero andare ad occupare gli altri due posti del centrocampo.

Sulla trequarti vedremo Saponara, mentre in attacco troveremo ancora Mchelidze e Marilungo. La coppia di attaccanti sta giocando un bel campionato e sta dando sicuramente una valida alternativa al proprio allenatore. Ricordiamo che Barba e Zambelli saranno assenti: il primo è ancora alle prese con lo strappo muscolare, mentre il secondo ha un problema molto simile.

Anche Delneri dovrebbe confermare gli stessi undici visti in campo con la Roma. Karnezis, autore di una buonissima prova contro i giallorossi, andrà in porta. DIfesa a quattro, con Widmer ancora in forse per via dell'operazione subita nel fine settimana: Faraoni è pronto a prendere il suo posto. A centrocampo assenti Badu e Wague, impegnati in coppa d'Africa. Felipe e Danilo andranno al centro della difesa, con Samir sull' out di sinistra: il terzino ha dimostrato di trovarsi davvero bene in quella posizione.

A centrocampo Kums, Hallfredsson, Jankto e Fofana si giocheranno tre maglie da titolari: il centrocampo è proprio il reparto che non ha brillato nella sfida interna contro la squadra di Luciano Spalletti. In attacco rivedremo Zapata e Thereau, con de Paul a supporto. Occhio a Perica, che potrebbe subentrare a gara in corso. Delneri potrebbe rilanciare anche Ewandro, che ha giocato venti minuti nello scorso match: una buonissima prova per il giovanissimo attaccante bianconero.

Vedremo sicuramente una sfida bloccata nei primi minuti. Vista la classifica, i bianconeri non hanno bisogno di grandi imprese, dunque sarà l'Empoli a fare la gara. Come ben sappiamo però, i toscani non hanno grandissime affinità con il goal. Dunque nel primo tempo ci saranno pochissime emozioni, con i padroni di casa a gestire il possesso palla e l'Udinese pronto a ripartire. Inoltre le due squadre giocheranno con un modulo speculare.

Questo vuol dire che ci saranno pochi spazi a centrocampo, anche perché l'Empoli occupa benissimo gli spazi in fase di non possesso. Gli uomini chiave sono ovviamente de Paul e Saponara: entrambe le squadre cercheranno di affidarsi alle loro giocate e ai loro passaggi in verticale per poter creare azioni di gioco pericolose o per far ripartire i contropiedi con il giusto tempo.

Empoli-Udinese sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali del satellite: appuntamento su Sky Calcio 4 (numero 254), con possibilità per tutti gli abbonati di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. Ricordiamo inoltre il programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.