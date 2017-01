Fano-Albinoleffe/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA FANO-ALBINOLEFFE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Fano-Albinoleffe sarà diretta dall’arbitro Luigi Carella della sezione di Bari, assistito dai guardalinee Dario Gregorio e Giovanni Mittica entrambi di Bari. Per entrambe le squadre l’imperativo è ripartire con un successo, dopo una chiusura di 2016 non positiva: il Fano non vince dal 12 novembre, quando sconfisse il Mantova in trasferta per 0-1. Da allora la squadra allenata da Giovanni Cusatis ha registrato 3 pareggi e 5 sconfitte, l’ultima per 1-0 a Santarcangelo di Romagna nel turno prima della sosta.

Per l’Albinoleffe l’ultimo sorriso è datato 4 dicembre: sul giorno i bergamaschi piegarono 2-0 il Lumezzane, il successivo 0-0 sull’insidioso campo del Pordenone ha aperto una serie di 5 giornate senza vittoria, culminata nello 0-3 interno per mano del Padova del 30 dicembre. Con questi risultati negativi, il Fano è scivolato all’ultimo posto del girone B di Lega Pro (16 punti), mentre l’Albinoleffe è uscito dalla zona playoff che però si trova solo 1 lunghezza sopra (26 punti per i seriani, 27 per il Santarcangelo che chiude il blocco delle prime dieci).

Per Fano-Albinoleffe appuntamento alle ore 14:30 di domenica 22 gennaio 2017, teatro del match è lo stadio Raffaele Mancini dove le Aquile granata hanno raccolto 9 dei 16 punti totali. L’Albinoleffe invece ha ottenuto 11 punti in 11 trasferta, segnando meno gol (8 contro i 14 casalinghi) ma anche subendo di meno (11 reti, 13 a Bergamo). All’andata le due squadre si spartirono la posta in palio: era l’8 settembre e all’Atleti Azzurri d’Italia l’Albinoleffe is portò avanti con Cortellini (14’), prima di essere raggiunto poco dopo da Schiavizzi (21’).

Per il return match del Mancini, le principali agenzie di scommesse prevedono equilibrio: snai.it valuta 2,85 il segno 1 per il successo del Fano, 3,00 il segno X per la parità finale e 2,50 il segno 2 per la vittoria esterna dell’Albinoleffe, che parte quindi leggermente favorito. Sempre da snai.it riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,55), Over (2,25), Gol (1,90) e NoGol (1,78).

Probabili formazioni: per il Fano previsto il modulo 3-5-2 con Andrenacci a difesa della porta, e davanti a lui il terzetto arretrato composto da Zullo, Ferrani e Zigrossi. Laterali Eric Lanini e Taino mentre Bellemo, Gabbianelli e Gualdi si muoveranno per vie centrali. In attacco pronto al debutto Daniele Melandri, acquistato dal Parma nel mercato di riparazione: il ventottenne ravennate dovrebbe fare reparto con Gucci, mister Giovanni Cusatis spera che il suo arrivo contribuisca a sbloccare il secondo peggior attacco della Lega Pro (10 gol, solo la Vibonese nel girone C fa peggio con 9).

Schieramento speculare, quindi altro 3-5-2, per l’Albinoleffe allenato da Massimiliano Alvini: davanti all’estremo difensore Nordi i guardiani dell’area saranno Zaffagnini, il capitano Gavazzi e Magli. Chiavi del centrocampo affidate a Lovisa ai cui fianchi agiranno Agnello e Giorgione; sulla fascia destra Gonzi e dall’altra parte Anastasio, in attacco infine spazio alla coppia formata da Francesco Virdis e Ferdinando Mastroianni.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Fano-Albinoleffe si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

