Forlì-Padova/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA FORLI’-PADOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Forlì-Padova sarà diretta dall’arbitro Luca Massimi di Termoli, assistito dai guardalinee Alessandro Pacifico di Taranto e Marco Trinchieri di Milano. La partita è in programma domenica 22 gennaio 2017 allo stadio Tullio Morgagni, calcio d’inizio alle ore 14:30, e valida per la giornata numero 22 del campionato di Lega Pro. Nel girone B le due squadre occupano poli opposti della classifica: 19 punti per il Forlì che si trova al terzultimo posto, se pur in buona compagnia (alla pari con Modena e Teramo, entrambe avanti per differenza reti), 39 invece le lunghezze del Padova che occupa il terzo posto assieme al Parma, a meno 3 dalla vetta occupata dal Venezia (42 punti, in mezzo il Pordenone a 41).

Il pronostico risulta quindi spinto dalla parte degli ospiti: snai.it propone il segno 1 per la vittoria del Padova a quota 3,65, il segno X per l’eventuale pareggio a 3,20 mentre il segno 2 per il colpo esterno del Forlì vale 2 volte la posta in gioco. La stessa agenzia di scommesse quota l’opzione Under a 1,70, a 2,00 l’Over mentre le opzioni Gol e NoGol si equivalgono a 1,83.

Il campionato di Lega Pro torna protagonista dopo la pausa di un mese: il Forlì ha chiuso il 2015 con l’imbarcata di Pordenone (sconfitta per 5-0), ma nelle 8 giornate precedenti aveva perso solamente una volta, riuscendo a lasciare l’ultimo posto e risalendo fino all’attuale meno 3 dalla quota salvezza, rappresentata dai 22 punti del Lumezzane. Per il Padova invece 1 ko nelle precedenti 9 uscite, sempre contro il Pordenone e dopo un pirotecnico 3-4 casalingo. Era il 4 dicembre: da quel giorno i biancoscudati di mister Oscar Brevi hanno inanellato 5 risultati utili di fila, subendo solo 2 reti ed entrambe nel 2-2 di Ancona (7 dicembre).

Poi sono arrivati il 2-0 ai danni del Sudtirol, lo 0-0 di Lumezzane e i successi contro Sambenedettese (1-0) ed Albinoleffe (0-3): la porta di Giacomo Bindi è inviolata 391 minuti, ma anche l’attacco padovano si è confermato tra i più prolifici del girone B (32 reti, meglio solo Pordenone con 39 e Bassano a 34). I numeri favoriscono quindi il Padova, la squadra veneta dovrà comunque guardarsi da un Forlì che in casa ha raccolto 12 dei suoi 19 punti, segnando il triplo rispetto alle gare esterne (15 gol a 5). Nel match d’andata furono i biancoscudati ad imporsi con il punteggio di 2-0: a segno Altinier all’8’ minuto e Madonna al 21’.

Per quanto concerne le probabili formazioni di Forlì-Padova, i romagnoli dovrebbero schierare subito il nuovo acquisto e grande ex di giornata: l’attaccante Davide Succi, che tra il 2010 e il 2012 giocò per il Padova totalizzando 34 presenze e 16 gol in Serie B (20 e 15 solo nel primo campionato, prima di farsi male al tendine d’Achille). L’esperta punta, reduce dall’esperienza in India con il Chennaiyin FC, farà probabilmente coppia con Ponsat nel tridente d’attacco di mister Massimo Gadda, completato da Capellini in posizione di trequartista. A centrocampo Alimi, Capellupo e Tentoni, in difesa invece da destra a sinistra avremo Adobati, Vesi, Cammaroto e Sereni. In porta infine Turrin.

Il Padova invece si è rinforzato con il centrocampista Luca Berardocco, arrivato dalla Sambenedettese e con l’attaccante brasiliano Caio De Cenco, ex Trapani. L’undici anti-Forlì dovrebbe vedere Bindi tra i pali poi Cappelletti, il brasiliano Emerson e Michele Russo a comporre il terzetto difensivo. Cerniera di centrocampo a cinque con Madonna e Favalli larghi sulle corsie, Mandorlini in cabina di regia e nei ruoli di mezzala Berardocco e l’altro verdeoro Filipe. Davanti la coppia composta da Altinier e Neto Pereira.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Forlì-Padova si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

