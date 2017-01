Genoa-Crotone/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie A 2017 21^ giornata)

DIRETTA GENOA-CROTONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 21^ GIORNATA) - Genoa-Crotone diretta dall'arbitro Mariani di Aprilia è in programma domenica 22 gennaio alle ore 15, si gioca per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Dopo un ottimo avvio di stagione, culminato con il successo casalingo contro la Juventus di Massimiliano Allegri, il Grifone si è spento. Nelle ultime settimane ha inoltre perso il suo bomber Pavoletti, passato al Napoli. I tifosi rossoblu iniziano a perdere la pazienza e la sfida contro il Crotone viene vista come un'ottima opportunità per rilanciarsi in classifica e superare i blucerchiati.

La neopromossa, allenata da Nicola, occupa l'ultima posizione, a quota 9 punti, gli stessi dell'Empoli. Il Crotone, fin da subito, ha fatto enorme fatica, essendo lontana parente di quella squadra che incantava mezza Italia durante l'ultimo campionato di Serie B, quando contese fino all'ultimo il primo posto al Cagliari.

La distanza dalla zona salvezza è di 9 punti. Tre partite da recuperare su una squadra, l'Empoli, che appare in netta crescita nelle ultime giornate. Non sarà semplice per il Crotone avere raggiungere i toscani. Il Genoa è reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio per 4-2. Il Grifone, dopo essere stato sotto di 2 reti, è riuscito a reagire pareggiando i conti con Pinilla, arrivato da pochi giorni in sostituzione di Pavoletti, e Pandev.

Nel corso del secondo tempo però l'ingresso di Immobile ha cambiato la partita. L'ex dell'incontro ha anche siglato la rete del definitivo 4-2. Altre 4 reti subite dunque dalla difesa del Genoa, che deve fare i conti anche con l'ennesimo brutto infortunio di Perin, dopo la debacle nell'ultimma giornata di campionato contro il Cagliari al Sant'Elia, caduto sotto i colpi dell'ex Borriello. Anche il Crotone è reduce da una sconfitta. La neopromossa, davanti al proprio pubblico, ha perso 1-0 contro il Bologna. Nonostante il divario risicato, i felsinei hanno meritato di vincere, con lo Squalo che non ha mai dato l'impressione di poter fare sua la partita.

Il Genoa torna a giocare in campionato, a Marassi, utilizzando come modulo il tradizionale 3-4-3. Mancherà ancora Veloso in cabina di regia, con Juric intenzionato a dare spazio ad uno tra Ntcham e Cofie. Previsto l'esordio dal primo minuto dell'ex Milan Taarabt, il quale dovrebbe andare a giocare nel tridente insieme a Diego Simeone e Ninkovic. Sulle corsie esterne agiranno Laxalt ed Edenilson, mentre in mezzo al campo, con Ntcham, ci sarà il neo acquisto Cataldi, prelevato dalla Lazio. Tra i pali confermato Lamanna, con la difesa titolare composta da Burdisso, Izzo e Munoz.

Il Crotone risponde con un classico 4-4-2. La coppia d'attacco sarà formata dal duo ex Sassuolo Falcinelli-Trotta. A centrocampo Crisetig e Capezzi, mentre sulle fasce Stoian e Rhoden. In difesa, Ceccherini e Ferrari coppia centrale, con Rosi e Martella terzini. Tra i pali l'esperto Cordaz. Una formazione molto giovane quella che Nicola intende schierare in trasferta a Marassi, nella speranza di invertire il trend negativo del girone d'andata.

Per la partita Genoa-Crotone i bookmakers sembra non abbiano molti dubbi a riguardo. La vittoria del Grifone, almeno stando alle quote proposte dall'agenzia di scommesse Bet365, è quotata in lavagna a 1.55. Il pareggio viene dato a 3.75, mentre il successo degli ospiti paga 6.50 la posta puntata.

Genoa-Crotone sarà trasmessa in diretta tv sia sulla pay tv del satellite - canale Sky Calcio 3 - che su quella del digitale terrestre - canale Premium Calcio 1; in assenza di un televisore saranno attivabili le applicazioni Sky Go e Premium Play, con diretta streaming video dunque garantita su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone. Non dimenticate inoltre l'opzione Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati.