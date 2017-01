Guinea Bissau-Burkina Faso/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone A)

DIRETTA GUINEA BISSAU-BURKINA FASO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 GIRONE A) - Guinea Bissau-Burkina Faso si gioca alle ore 20.00 di domenica 22 gennaio; siamo arrivati alla terza giornata del girone A di Coppa d'Africa 2017 e siamo arrivati alle partite decisive per emettere tutti i verdetti. Infatti l’attuale classifica generale del raggruppamento vede in testa il Camerun con 4 punti seguito a 2 punti dalla coppia composta dal Burkina Faso e dal Gabon mentre fanalino di coda è la Guinea Bissau con un solo punto ma non ancora tagliato fuori dai giochi.

In pratica il Burkina Faso vincendo la gara avrebbe la matematica certezza del passaggio del turno mentre in caso di pareggio dovrebbe prima conoscere l’esito dell’altra gara sperando che non vinca il Gabon. Tuttavia la Guinea Bissau in caso di vittoria non sarebbe certa del passaggio del turno (solo la vittoria con almeno 2 gol di scarto le darebbe la certezza).

Insomma ci sono tanti possibili incroci per un match che a questo punto promette di regalare tante emozioni. La Guinea Bissau nei due precedenti impegni di questa Coppa d’Africa ha pareggiato per 1-1 nell’incontro con il Gabon grazie alla rete di Soares nei minuti di recupero mentre ha perso per 2-1 contro il Camerun facendosi rimontare la rete del momentaneo vantaggio firmata da Piqueti.

Il Burkina Faso invece ha raccolto due pareggi nelle prime due gare della manifestazione ed in particolare impattando per 1-1 con il Camerun con rete di Dayo e sempre per 1-1 con il Gabon con gol di Nakouma che peraltro era da poco subentrato al posto dell’infortunato Pitroipa. Da segnalare come questo incontro sia reso ancora più interessante dal fatto che questo è il primo confronto ufficiale tra queste due Nazionali.



Passando alle probabili formazioni, nella Guinea Bissau si va verso uno schieramento basato sul 4-2-3-1 con Mendes in porta mentre il pacchetto arretrato dovrebbe avvalersi del supporto di alcune importanti pedine come Mamadou sulla destra, Rudininlson per spingere e coprire sulla corsia mancina e nel mezzo di Soares autore già di una rete in questa manifestazione continentale e di Dabo.

Davanti a loro per garantire quel filtro necessario per dare sostanza ed equilibrio alle prestazioni di squadra ci sono Piqueti e Mendes. In avanti il ruolo di punto centrale dovrebbe essere affidato a Mendy anche se non è da escludere l’opzione Camara, con a supporto Nanissio sulla destra, Silva o Sami nel mezzo e sulla sinistra praticamente certo del posto Junior.

Il Burkina Faso si dovrebbe disporre a specchio seguendo quanto fatto nel match pareggiato con il Gabon. In porta Kouakou mentre in difesa saranno utilizzati Coulibaly sulla fascia destra, Dayo sull’altro lato del campo mentre nel mezzo l’ormai rodata coppia formata da Kone e Malo. Davanti alla difesa Nakouma che prende il posto dell’infortunato Pitroipa e Traore quest’ultimo calciatore in possesso di ottimi mezzi tecnici e quindi catalizzatore di tutte le giocate propositive della propria squadra. Il ruolo di unica punta dovrebbe essere affidato da Diawara con a supporto Zongo nel mezzo, sulla destra Kabore e sulla sinistra Traore.

Secondo uno dei principali bookmaker italiani, la Snai, il Burkina Faso è nettamente favorito per quanto mostrato sinora nella competizione e per rosa una superiore dal punto di vista tecnico almeno sulla carta. Infatti la vittoria del Burkina Faso è stata fissata ad una quota di 1,75 contro il 3,25 del pareggio ed il 4,70 per l’eventuale successo della Guinea Bissau. Infine, per la Snai ci saranno pochi gol visto che l’evento Under 2,5 viene dato soltanto ad 1,55. Guinea Bissau-Burkina Faso non sarà trasmessa in diretta tv: vista la contemporaneità con l'altra partita, su Fox Sports (appuntamento sul canale 204 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite) sarà trasmesso il programma Diretta Gol Coppa d'Africa, con la possibilità di assistere ad highlights e gol in tempo reale anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video attivabile grazie all'applicazione Sky Go.



