INCIDENTE WEHRLEIN/ Corsa dei Campioni, grande paura per il pilota. Successo per Juan Pablo Montoya (oggi, 22 gennaio 2017)

INCIDENTE WEHRLEIN, CORSA DEI CAMPIONI: GRANDE PAURA PER IL PILOTA. VITTORIA PER JUAN PABLO MONTOYA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Pascal Wehrlein si è reso protagonista di un brutto incidente ieri durante la Corsa dei Campioni a Miami in Florida. Il pilota tedesco è entrato in contatto con il collega Felipe Massa e si è capottato. Per fortuna però poi sistemata l'autovettura si è visto che il ragazzo era totalmente illeso, un sospiro di sollievo dopo che si era temuto davvero per la salute di Wehrlein. La gara in questione è una sfida tra piloti di varie discipline che ogni anno proprio in questo periodo si sfidano. Alla fine ha vinto Juan Pablo Montoya superando all'ultimo atto della gara in questione Tom Kristensen. E' invece stato costretto ad abbandonare quasi subito la gara Sebastian Vettel che era il campione in carica di questa speciale manifestazione. Anche Felipe Massa, che era entrato in contatto con Wehrlein, ha chiuso la gara insoddisfatto visto che ha preso una pesante penalizzazione ed è quindi stato escluso dalla gara in questione.

INCIDENTE WEHRLEIN, CORSA DEI CAMPIONI: ECCO CHI E' IL PILOTA TEDESCO (OGGI, 22 GENNAIO 2017) -Durante la Corsa dei Campioni ha avuto grandissima paura Pascal Wehrlein protagonista di un brutto incidente che ha destato preoccupazione per tutti i presenti a Miami in Florida. Questi è un giovanissimo pilota tedesco nato a Sigmaringen il 18 ottobre 1994. Ha partecipato per la prima volta in carriera al Mondiale di Formula 1 lo scorso anno con la Manor e la sua vettura era la MRT05 con la quale ha raccolto la diciannovesima posizione e collezionato un solo punto. Il miglior risultato è arrivato con la decima posizione al Gran Premio d'Austria che si è disputata domenica 3 luglio 2016 e che fu vinto da Nico Rosberg con la Mercedes. La sua carriera è iniziata tra 2010 e 2011 in ADAC Formel Masters. Nel 2012 invece è salito in Formula 3 Euro Series, mentre l'anno dopo il salto di qualità in DTM. Tra il 2014 e il 2015 invece è stato terzo pilota con Mercedes e Force India in Formula 1 prima di debuttare appunto con la Manor.

