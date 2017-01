INFORTUNIO MASON / Video, colpo alla testa in un contrasto con Cahill, gioco interrotto per dieci minuti e uscita in barella (oggi, 22 gennaio 2017)

INFORTUNIO MASON, VIDEO, COLPO ALLA TESTA IN UN CONTRASTO CON CAHILL: GIOCO FERMATO PER 10 MINUTI, IL CALCIATORE ESCE IN BARELLA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Chelsea-Hull City ha vissuto anche di attimi di terrore con il centrocamposta Ryan Mason degli ospiti costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo in barella. Il gioco è stato interrotto per ben dieci minuti con la situazione che da subito si è dimostrata molto delicata. Il calciatore era andato a svettare in area di rigore andando a impattare in maniera molto forte la tempia destra con la fronte di Gary Cahill ovviamente in maniera del tutto involontaria. In un primo momento il calciatore sembrava volersi alzare in piedi con i suoi compagni che però hanno deciso di impedirglielo e di chiamare subito i soccorritori in campo. La situazione dalla televisione è sembrata ancor più tragica perchè il ragazzo non era inquadrato in volto ed è stato immobilizzato, addirittura trasportato sulla barella con delle speciali assi che permettevano di sorreggerlo per alzarlo da terra. Inoltre subito gli è stata applicata la maschera d'ossigeno. Il calciatore è uscito dal campo in queste condizioni, ma dal suo muovere le gambe si è capito che era cosciente. Staremo a vedere se arriveranno delle notizie, intanto però l'allarme sembra essere comunque rientrato rispetto alla paura dei primi minuti in campo. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'INFORTUNIO DI MASON

INFORTUNIO MASON, VIDEO, COLPO ALLA TESTA IN UN CONTRASTO CON CAHILL: GIOCO FERMATO PER 10 MINUTI, IL CALCIATORE ESCE IN BARELLA. LA CARRIERA DEL CALCIATORE (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Lo sfortunato infortunio di Ryan Mason ha fatto tremare la Premier League in Chelsea-Hull City, ma andiamo a conoscere meglio il calciatore costretto a uscire in barella. Ryan Mason è nato ad Enfield il 13 giugno del 1991 ed è un centrocampista che può giocare anche sulla corsia destra. E' cresciuto nel vivaio del Tottenham che inizialmente l'ha mandato a giocare molto in prestito tra Yeovil Town, Doncaster, Millwall, Lorient e Swindon Town. Finalmente nel 2014 riesce ad esordire in Premier League con gli Spurs con i quali in due stagioni colleziona in campionato 41 presenze e mette a segno anche due reti che gli valgono anche l'esordio in nazionale. In estate il calciatore è stato acquistato dall'Hull City con il quale ha giocato ben sedici volte e segnato anche una rete. Vedremo quanto starà fuori per questo infortunio che ha fatto preoccupare molto anche i telespettatori che seguivano la partita in televisione un po' da tutto il mondo.

