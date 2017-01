JUVENTUS LAZIO / Streaming video e diretta tv: ecco come vedere la partita

JUVENTUS-LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - Il big match tra Juventus e Lazio può essere seguito in diretta streaming video su Sky Go, applicazione grazie alla quale la partita sarà visibile attraverso PC, smartphone e tablet. La telecronaca sarà curata da Maurizio Compagnoni, affiancato da Luca Marchegiani, il quale si occuperà invece del commento tecnico. Da bordo campo gli interventi, invece, in collegamento di Matteo Petrucci e Giovanni Guardalà per avvicinare ai loro microfoni i protagonisti nel pre e post partita. I tifosi e gli appassionati di calcio, però, vogliono sapere innanzitutto su quali canali seguire Juventus-Lazio: il lunch match della ventunesima giornata di Serie A sarà visibile sui canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, entrambi anche nella versione ad alta definizione.

Ma Juventus-Lazio non è visibile in diretta tv solo per gli abbonati alla pay tv satellitare, ma anche da chi ha un contratto con la pay tv del digitale terrestre. E allora scopriamo l'offerta di Mediaset per la partita tra Juventus e Lazio: potrà essere seguita su Premium Sport, anche nella versione ad alta definizione. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo con Aldo Serena opinionista, mentre a bordo campo saranno Alessio Conti e Gianni Balzarini ad occuparsi dei collegamenti nel pre e post partita e gli aggiornamenti a sfida in corso. Chi, invece, non è abbonato alle due pay tv può usufruire del servizio di Serie A Tim TV, grazie al quale è possibile seguire Juventus-Lazio al costo di 1,99 euro.

Non mancano gli spunti di riflessione in vista del lunch match, una sfida che non ha bisogno di motivazioni: la Juventus, in attesa di recuperare la sfida contro il Crotone, deve riprendere la cavalcata in vetta alla classifica per rimediare alla brutta sconfitta subita contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato; la Lazio, invece, arriva da una faticosa vittoria contro l'Atalanta e deve dare il meglio per non sbagliare contro la capolista e tenere vivo il sogno di tornare in Europa. Tanti i campioni in campo e gli osservati speciali: da Gonzalo Higuain, mister 90 milioni di euro, a Ciro Immobile, che ha ritrovato il feeling con il gol da quando indossa la maglia biancoceleste.

