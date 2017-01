Olbia-Pontedera/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

Per l'attaccante dell'Olbia Alessandro Capello, 21 anni, 7 gol in 21 partite di campionato (LAPRESSE)

DIRETTA OLBIA-PONTEDERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Olbia-Pontedera sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Gentile di Seregno, assistito dai guardalinee Veronica Martinelli di Seregno e Luca Spreafico di Lecco. Le due squadre si affrontano domenica 22 gennaio 2017 alle ore 14:30, per la ventiduesima giornata del campionato di Lega Pro (la terza del girone di ritorno). 8 punti di distanza tra le due squadre, che puntano anzitutto al traguardo salvezza: 28 lunghezze per l’Olbia, che dista però solo 1 gradino dalla zona playoff, 20 per il Pontedera che apre la fascia playout.

Il match d’andata risale all’11 settembre scorso e si concluse senza reti: un girone dopo l’Olbia spera di tornare al successo dopo 2 partite, più lunga la serie senza vittorie del Pontedera che non porta a casa i 3 punti dal 4 dicembre, quando s’impose di misura sul campo della Giana Erminio (0-1). Da quel giorno i granata allenati da Paolo Indiani hanno registrato 3 pareggi e 2 sconfitte, concludendo il 2016 con il 2-2 subito in rimonta al Sinigaglia di Como (doppio vantaggio firmato da Bonaventura e Cais, pareggio lariano con Chinellato e Nossa).

L’Olbia di mister Michele Mignani ha costruito la fondamenta della sua classifica con il rendimento casalingo, considerando che allo stadio Bruno Nespoli sono arrivati 19 dei 28 punti totali grazie a 6 vittorie, 1 pareggio e 4 ko. Per il Pontedera invece si contano 2 successi esterni in questo campionato: oltre a quello già citato di Gorgonzola anche un altro 0-1, maturato a Prato il 13 novembre 2016.

Le quote proposte dai bookmaker per Olbia-Pontedera favoriscono nettamente la formazione di casa, che nel girone d’andata ha stupito in più di un’occasione considerando il suo status di neopromossa e la giovane età di molti giocatori. snai.it abbassa il segno 1 per il successo dell’Olbia a quota 1,90, mentre il segno 2 per il colpo esterno del Pontedera vale 4 volte la posta in gioco. A quota 3,25 il segno X per l’eventuale pareggio tra le due squadre. Sempre su snai.it l’opzione Under è quotata 1,65, l’Over 2,05 mentre Gol e NoGol equivalgono rispettivamente a 1,80 e 1,87.

Probabili formazioni: per l’Olbia previsto il modulo 4-3-1-2 con Werther Carboni in porta, Dametto e Cotali a protezione dell’area di rigore, Francesco Pisano terzino destro e Russu dalla parte opposta. A centrocampo Piredda, Muroni e Geroni, sulla trequarti Cossu e davanti il tandem formato da Alessandro Capello e Ragatzu. In panchina anche i due rinforzi del mercato invernale: il centrocampista sloveno Zan Benedicic (scuola Milan, ex Leyton Orient) e l’attaccante italo-nigeriano Roberto Ogunseye, ventunenne scuola Inter e nella prima metà di stagione al Prato.

Il Pontedera invece potrebbe lanciare dal 1’ il centrocampista Andrea Caponi, tornato dal Pisa: probabile il suo impiego assieme a Della Latta e Calo, mentre Roberto Bonaventura e Di Santo si muoveranno tra le linee alle spalle dell’unica punta di ruolo, Claudio Santini che con 8 gol risulta il top scorer di squadra. Difesa formata da Andrea Germignani sulla destra, Risaliti e Polvani in mezzo e Riccardo Massa sulla corsia mancina. Tra i pali infine Lori.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Olbia-Pontedera si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv

