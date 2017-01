PALERMO INTER/ Streaming video e diretta tv: ecco come vedere la partita

PALERMO-INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La diretta streaming video Palermo Inter sarà disponibile sia sui canali della pay tv del satellite che su quelli della pay tv del digitale terrestre. Nel primo caso appuntamento su Sky Go e nel secondo su Premium Play; l’appuntamento con la diretta tv sarà su Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (per questo terzo canale bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio), oppure su Premium Sport 2 HD. Riccardo Gentile sarà il telecronista Sky con il commento tecnico da parte di Carlo Muraro, con interventi da bordo campo e interviste affidate ad Andrea Paventi; su Premium invece il telecronista sarà Fabrizio Ferrero con al suo fianco Massimo Paganin, ma avrete anche la possibilità di seguire la telecronaca tifoso, di parte nerazzurra, cambiando le impostazioni dell’audio (la voce del tifoso interista è quella consueta di Christian Recalcati). CLICCA QUI PER SEGUIRE PALERMO INTER IN DIRETTA LIVE CON NOI

E’ una partita davvero delicata per entrambe le squadre: il Palermo ha bisogno di punti per riavvicinare la zona salvezza. I rosanero sono terzultimi in classifica ma ben distanti dalla quartultima posizione, dunque devono sfruttare il fattore campo e ricordare quella prestazione che nel girone di andata aveva permesso di centrare un importante pareggio a San Siro. L’Inter invece può salire in classifica, approfittando della sconfitta interna del Milan, e fare un passo avanti verso la qualificazione alla Champions League. I nerazzurri sono reduci da cinque vittorie consecutive, una striscia che non trovavano da tempo: la mano di Stefano Pioli è davvero evidente su una squadra che aveva iniziato la stagione tra tante difficoltà ma adesso bisogna confermarsi. Non vediamo dunque l’ora di assistere alla partita del Renzo Barbera e stare a vedere quello che succederà in campo tra queste due squadre.

© Riproduzione Riservata.