Pagelle/ Atalanta-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 21^ giornata - primo tempo)

PAGELLE ATALANTA-SAMPDORIA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco puntuali dopo il duplice fischio dell'arbitro le nostre pagelle per il match tra Atalanta-Sampdoria, in corso per la 21^ giornata di Serie A, con i voti e i milgiori e i peggiori visti in campo finora. Resta sul pari a reti inviolate la situazione, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, dopo i primi 45' di gioco di questo primo posticipo della 2^ giornata di ritorno di campionato: Atalanta e Samp non sono riuscite a sbloccare la situazione, pur costruendo diverse palle gol interessanti!

Molto meglio gli ospiti in avvio, con Praet (voto 6) al tiro con il desto, senza problemi per Berisha (voto 6), anche se le migliori occasioni per la Samp sono arrivate a cavallo della mezzora, tra il mancino al volo di Quagliarella (voto 6) fuori di poco e poi il tiro alto da ottima posizione di Schick (voto 5,5), che doveva sfruttare certamente meglio l'ottima combinazione con Bruno Fernandes (voto 6,5). Per l'Atalanta solita verve su entrambe le fasce con Conti e Spinazzola (voto 6,5 per entrambi) più volte al cross e quest'ultimo efficace nelle sovrapposizioni e combinazioni con il Papu Gomez (voto 6). Per l'argentino, nonostante una prova meno "ad effetto" del solito, grande assist per Kurtic (voto 5,5) nel finale: il trequartista nerazzurro invece di finalizzare con un colpo di testa non impossibile da realizzare, ha servito Petagna (voto 6), che ha insaccato ma in posizione di offside. Gol annullato giustamente da Rizzoli. Tutto aperto dunque tra bergamaschi e blucerchiati, secondo tempo tutto da vivere insieme!

ATALANTA 6 – Prestazione pienamente sufficiente, con qualche rischio di troppo indietro ma decisamente incoraggiante, se si calcola l'età media dell'11 scelto e i due debuttanti assoluti in Serie A! MIGLIORE ATALANTA CONTI VOTO 6,5 – Una freccia sulla destra, un giocatore fantastico che purtroppo per i tifosi dell'Atalanta non resterà molto in nerazzurro... PEGGIORE ATALANTA KURTIC VOTO 5,5 – Si vede poco in fase di conclusione e quando gli capita la migliore occasione del primo tempo sulla testa, sbaglia scelta. VOTO SAMPDORIA 6 – Giudizio simile a quello degli avversari, benissimo nell'approccio al match, mette sotto i nerazzurri ma non sblocca la contesa. MIGLIORE SAMP SKRINIAR VOTO 6,5 – Lui, Silvestre e Puggioni sono abili nel salvare la propria porta quando l'Atalanta arriva sul fondo con Conti e Spinazzola, costringendoli ad un super lavoro in chiusura. PEGGIORE SAMP P. PEREIRA VOTO 5 – Non ci capisce nulla o quasi, contro Spinazzola prima e Gomez poi. Non sappiamo se sia l'effetto delle voci di mercato (e il passaggio ormai vicino al Benfica), quel che è certo è che non l'ha vista mai, finora

(Luca Brivio)

© Riproduzione Riservata.