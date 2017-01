Pagelle/ Bologna-Torino: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 21^ giornata - primo tempo)

PAGELLE BOLOGNA-TORINO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle del primo tempo di Bologna-Torino; vediamo i voti di migliori e peggiori per ciascuna squadra al termine di una frazione conclusa con i felsinei in vantaggio per 1-0. Roberto Donadoni schiera il suo Bologna col classico 4-3-3 con Mirante (voto 6,5) tra i pali, coppia centrale formata da capitan Maietta (voto 6) e Oikonomu (voto 6) che sostituisce l'indisponibile Gastaldello; Krafth (voto 6) e Masina (voto 5,5) giocano invece sulle corsie laterali. Nagy (voto 5,5) è il regista della squadra felsinea preferito a Viviani coadiuvato oggi da Dzemaili (voto 6,5) e Pulgar (voto 6). L'attacco è come sempre guidato da Destro (voto 6) con Di Francesco (voto 6) e Krejci (voto 6) che completano il tridente rossoblu. Sinisa Mihajlovic punta anche lui sul 4-3-3 con l'inglese Hart (voto 6) come estremo difensore protetto da una linea a quattro che da destra a sinistra è formata da Zappacosta (voto 6), Rossettini (voto 6,5), Moretti (voto 6) e Barreca (voto 6). Valdifiori (voto 5,5) è il playmaker mentre Benassi (voto 5) e Baselli (voto 4,5) che ha vinto il ballottaggio con Obi, sono i due interni. Boyè (voto 5) prende in carico la pesante eredità di bomber Belotti, Iago Falque (voto 5) e Ljajic (voto 5,5) agiscono partendo dall'esterno.

VOTO BOLOGNA 6,5: Vantaggio meritato per la squadra di casa che è riuscita ad imbrigliare il temutissimo Torino che quest'oggi sta faticando a creare occasioni da rete. Il gol di Dzemaili a pochi minuti dalla fine del primo tempo vale oro e gli uomini di Donadoni proveranno a difenderlo a tutti i costi nella ripresa. MIGLIORE BOLOGNA DZEMAILI VOTO 6,5: Dopo un inizio un pò sottotono lo svizzero dimostra che il suo magic moment non è ancora finito riuscendo a segnare il terzo gol nel giro di sette giorni inserendosi ancora una volta alla perfezione in area di rigore. PEGGIORE BOLOGNA NAGY VOTO 5,5: L'ungherese oggi è affiancato da Pulgar che con la sua fisicità dovrebbe aiutarlo non poco a dedicarsi alla costruzione del gioco che però non gli riesce al meglio. Spreca una ghiotta occasione tentando un assist quando avrebbe dovuto tirare.

VOTO TORINO 5: Brutto primo tempo della squadra granata che non è mai riuscita ad affacciarsi nell'area avversaria se non con i calci piazzati. Il centrocampo di Mihajlovic sta soffrendo e faticando a costruire il solito gioco a cui finora eravamo stati abituati. MIGLIORE TORINO ROSSETTINI VOTO 6,5: E' uno degli ex della gara ed il centrale gioca un primo tempo impeccabile nel quale è riuscito a fermare tutti i tentativi del volitivo Destro con interventi sempre puntuali e precisi. PEGGIORE TORINO BASELLI VOTO 4,5: Chi lo ha visto? Il talentuoso centrocampista preferito a Obi fa rimpiangere il compagno di squadra visto che, oltre a non farsi mai notare, non aiuta più di tanto i suoi compagni di squadra nella fase difensiva. (Marco Guido)

