Pagelle/ Genoa-Crotone: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 21^ giornata - primo tempo)

PAGELLE GENOA-CROTONE: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle del primo tempo di Genoa-Crotone con voti a migliori e peggiori allo stadio Luigi Ferraris. Il primo tempo di Genoa-Crotone si è concluso con il risultato di XXXXXXXXXXX. Partiamo subito con l'analizzare le due formazioni iniziali scelte dai rispettivi allenatori. Juric conferma il classico 3-4-3 con una novità nel tridente offensivo: Lazovic parte titolare, mentre Pinilla si accomoda in panchina insieme al nuovo acquisto Taarabt. In porta confermato Lamanna, quindi difesa a tre con Izzo, Burdisso e Munoz. Cataldi forma la mediana insieme a Rigoni; Laxalt ed Edenilson sono i due esterni di centrocampo. Il Crotone di Nicola risponde con un accordo 4-4-2: in difesa Sampirisi viene preferito a Martella mentre in mezzo al campo Barberis ha la meglio su Capezzi. Per il resto tutto confermato, con Rosi, Ferrari e Ceccherini a completare il pacchetto arretrato; Rohden, Crisetig e Stoian in mediana e Trotta-Falcinelli coppia offensiva. Gli ospiti, a sorpresa, partono meglio dei padroni di casa e spingono moltissimo, soprattutto a destra sul binario Rosi (5) - Rohden (6,5). In attacco Falcinelli (6) non si limita a fare il classico lavoro sporco, ma crea anche varchi interessanti grazie ai suoi tagli improvvisi. All'11', dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Stoian (6) prova a impensierire Lamanna (6) con un tiro facile preda del sostituto di Perin. La risposta del Genoa arriva al 21': Simeone sponda per Lazovic, che in area, dalla destra, restituisce al compagno un assist interessante. La girata del Cholito termina tuttavia sul fondo dopo una deviazione. Il Grifone fatica tantissimo a imbastire la manovra e non riesce a trovare spazi. Come se non bastasse, al 29' i rossoblù perdono Luca Rigoni per un problema muscolare: al suo posto Juric getta nella mischia Cofie (6,5). Proprio il neo entrato, al 42', indovina l'assist vincente per Simeone. L'argentino, tenuto in gioco da Rosi, si ritrova a tu per tu con Cordaz (sv) e porta il Genoa in vantaggio. Un gol pesantissimo segnato pochi minuti prima dell'intervallo.

VOTO PARTITA 5 - Gara noiosa e priva di emozioni. Tanti errori e altrettante interruzioni limitano fortemente lo spettacolo. Il gol sul finire di tempo di Simeone potrebbe essere il preludio a una ripresa interessante. VOTO GENOA 5 - Primo tempo fiacco quello disputato dagli uomini di Juric. Il Grifone non sta attraversando un ottimo momento di forma e si vede. Manovra lenta e idee ridotte al minimo. Il gol siglato nel finale da Simeone è soltanto un lampo. MIGLIORE GENOA G. SIMEONE 6,5 - Nonostante non sia al top della forma, l'argentino porta in vantaggio i suoi con una fiammata improvvisa. Un'altra rete da bomber di razza. PEGGIORE GENOA EDENILSON 4,5 - Quasi mai nel vivo dell'azione. Lento e impreciso: un fantasma.

VOTO CROTONE 5,5 - Considerando i mezzi a disposizione, i calabresi giocano un discreto primo tempo senza tuttavia riuscire a creare pericoli dalle parti di Lamanna. MIGLIORE CROTONE ROHDEN 6,5 - Uno dei pochi in grado di far la differenza. PEGGIORE CROTONE ROSI 5 - Parte bene ma con il passare dei minuti soffre tantissimo Laxalt. Tiene in gioco Simeone nell'azione del gol genoano. VOTO ARBITRO (Russo) 6 - Giusto non concedere il rigore al Genoa per l'intervento di Ceccherini su Simeone. Ok il giallo a Rosi; poteva starci l'ammonizione anche a Edenilson. (Federico Giuliani)

