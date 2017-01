Pagelle/ Juventus-Lazio: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 21^ giornata - primo tempo)

PAGELLE JUVENTUS-LAZIO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle del primo tempo di Juventus-Lazio, con i migilori e i peggiori di ciascuna squadra allo Juventus Stadium. Solo Juventus in campo nel primo tempo dello Stadium contro la Lazio allenata da Simone Inzaghi. I bianconeri partono con il piglio giusto e al quarto minuto fanno esplodere la curva con una conclusione insidiosa di Paulo Dybala, il quale beffa Marchetti e porta avanti la Juventus. La Lazio non riesce a reagire, i padroni di casa gestiscono con autorità il possesso palla e continuano a macinare sul fronte offensivo. La reazione delle aquile tarda ad arrivare e al sedicesimo la vecchia signora allunga sul due a zero con una bella giocata ravvicinata di Gonzalo Higuain. Poco più tardi, proprio l'argentino, vede annullarsi la rete del tre a zero per sospetto fuorigioco. La Lazio prova a farsi viva in attacco con una conclusione di potenza, ma decisamente imprecisa, di De Vrji da fuori area. Nel finale di frazione si fa notare Milinkovic Savic, con una soluzione angolata che finisce fuori alla destra di Buffon.

VOTO JUVENTUS 7,5 Bianconeri cinici, organizzati e concentrati. Due a zero meritatissimo. MIGLIORE JUVENTUS Higuain 7,5 Sempre pericoloso, dimostra tutta la sua qualità sotto porta. PEGGIORE JUVENTUS Buffon ng non è il peggiore, ma l'unico senza voto.

VOTO LAZIO 5 I due gol nei primi quindici minuti hanno stesso la formazione capitolina. Serve un cambio mentale. MIGLIORE LAZIO Milinkovic-Savic 6 Cerca di dare una svegliata ai suoi con qualche iniziativa personale. PEGGIORE LAZIO Felipe Anderson 5 Ci aspettavamo sicuramente di più dal brasiliano. Uno dei grandi assenti del primo tempo. (Jacopo D'Antuono)

