Pagelle/ Palermo-Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 21^ giornata - primo tempo)

PAGELLE PALERMO-INTER: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Eccoci al consueto appuntamento con le pagelle del primo tempo: Palermo-Inter, ventunesima giornata di Serie A. Vediamo quali sono migliori e peggiori delle due squadre in campo al termine della prima frazione. Regna l'equilibrio al Barbera tra Palermo e Inter che alla fine del primo tempo impattano 0-0. Sotto la pioggia battente i nerazzurri di Pioli, finora, non sono riusciti a trovare la via del gol, merito anche di Posavec (7) che con una serie di parate prodigiose su Candreva (6,5) e Brozovic (6) ha abbassato la saracinesca; male Icardi (5) che ha sprecato un paio di occasioni ghiotte per gonfiare la rete. L'unico vero squillo dei padroni di casa è arrivato nelle battute iniziali del match con Nestorovoski (6) che ha provato a spaventare Handanovic (6) con un sinistro in diagonale finito però sul fondo. Ma chi pensava di assistere a un festival del gol da parte degli ospiti si è dovuto ricredere, la linea difensiva dei rosanero si è dimostrata molto efficace e ha concesso davvero poco al reparto offensivo avversario.

VOTO PALERMO 6 - Finora i rosanero sono riusciti a limitare i danni contro una delle squadre più in forma del momento, a caccia della sesta vittoria di fila. Manca solamente il gol. MIGLIORE PALERMO: POSAVEC 7 - Con le sue parate sta evitando il ko alla squadra, anche se non è completamente esente da piccoli errori. PEGGIORE PALERMO: QUAISON 5,5 - Dopo un inizio promettente lo svedese non riesce a mantenersi sugli stessi standard per tutti i 45 minuti.

VOTO INTER 6 - Il terreno bagnato complica la vita agli uomini di Pioli che non riescono a giocare il pallone come vorrebbero, in ogni caso sono comunque andati vicini al gol. MIGLIORE INTER: CANDREVA 6,5 - Sempre pericoloso con la palla tra i piedi, va anche a un passo dal gol. PEGGIORE INTER: ICARDI 5 - Non è da lui sbagliare a pochi passi dalla porta avversaria, giornata no finora per il centravanti argentino. (Stefano Belli)

