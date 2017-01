Pagelle/ Pescara-Sassuolo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 21^ giornata - primo tempo)

PAGELLE PESCARA-SASSUOLO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO -Le pagelle del primo tempo di Pescara-Sassuolo: analizziamo i voti dei migliori e dei peggiori di ciascuna squadra per la prima frazione della partita in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Pescara-Sassuolo ha chiuso il primo tempo sul parziale di 0-1. Decide il gol siglato dopo appena 70 secondi da Matri. Il Pescara si schiera in campo con il 3-4-2-1. Bizzarri tra i pali, Coda, Stendardo e Fornasier compongono la linea difensiva mentre sugli esterni ci sono Crescenzi e Cristante. In mediana Bruno e Cristante, in attacco Verre e Caprari al servizio di Bahebeck. Di Francesco replica con il 4-3-3. Consigli in porta, Lirola, Cannavaro, Acerbi e Peluso i 4 difensori, Mazzitelli, Pellegrini e l’ex Aquilani a centrocampo mentre in attacco troviamo Berardi, Matri e Politano. Dirige l’incontro il signor Valeri, arbitro iscritto alla sezione AIA di Roma 2. Parte forte il Sassuolo o meglio parte lento il Pescara: di fatti dopo una classica azione iniziale in palleggio i neroverdi trovano subito spazio. Pellegrini tocca in area per Matri che lascia sfilare e scivola calciando con il sinistro. Bizzarri non riesce a respingere e la partita si sblocca subito. Il Pescara prova a reagire. Caprari crossa in area trovando Stendard che di testa supera tutti girando verso la rete. Consigli c’è e con i pugni respinge. Qualche minuto più tardi Verre insacca sfruttando un tiro di Caprari ribattuto da Acerbi. L’arbitro però annulla giustamente per posizione di fuorigioco. Berardi intanto si mette in mostra. Azione fulminea in area avversaria. Ci mette una pezza Fornasier. Aquilani invece va vicinissimo al gol dell’ex. Tiro al volo dal limite, traiettoria pazza e palla che sfiora di pochissimo il palo alla destra di Bizzarri. Cartellino giallo per Caprari. L’attaccante, ammonito per proteste, era diffidato e salterà Inter-Pescara. La partita offre un livello alto di intensità. Valeri ammonisce pure Coda, Matri, Berardi e Pellegrini. In fase difensiva il Pescara traballa. Bruno regala palla a Mazzitelli che con un interno a giro sfiora il gol. Poco dopo i biancoazzurri hanno un'occasione clamorosa, la più importante, per trovare il pari. Triangolazione sulla destra che consegna a Caprari palla dal limite. Tiro a botta sicura, ribattuto sulla linea da Cannavaro, a dir poco provvidenziale. La partita si gioca su ritmi alti. Il Pescara prova subito a ripartire cercando spesso Caprari sulla sinistra. L'esterno riesce però a combinare ben poco a causa della scarsa assistenza dei compagni. Berardi al 39esimo si fa ammonire per aver interrotto con troppa decisione un contropiede dei padroni di casa. Crescenzi caparbio sulla destra serve Caprari che ci prova di prima sparando palla in curva. Berardi invece calcia da lontano. Tiro velenoso che impegna Bizzarri. Sul corner seguente Acerbi stacca in area ma il suo colpo di testa non trova lo specchio. Vedremo se nella ripresa il Pescara saprà recuperare lo svantaggio.

MIGLIORE IN CAMPO 1T PESCARA: A. CRESCENZI 6,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T PESCARA: VERRE 5

MIGLIORE IN CAMPO 1T SASSUOLO: LO. PELLEGRINI 7 PEGGIORE IN CAMPO 1T SASSUOLO: POLITANO 5,5 (Francesco Davide Zaza)

br/>© Riproduzione Riservata.