Pagelle/ Roma-Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 21^ giornata - primo tempo)

PAGELLE ROMA-CAGLIARI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 21^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Eccoci all'appuntamento consueto con le pagelle di Roma-Cagliari: vediamo quali sono stati migliori e peggiori in campo nella sfida allo stadio Olimpico, per la prima frazione di gioco. Primo tempo caratterizzato dall'equilibrio quello di Roma-Cagliari, stasera all'Olimpico gli uomini di Spalletti stanno avendo più problemi del previsto a trovare la porta di Rafael (6). Inizio arrembante da parte degli ospiti che incutono timore ai padroni di casa senza però creare palle di gol degne di nota. Col passare dei minuti i giallorossi prendono l'iniziativa guadagnando diversi metri di campo, ma la manovra della Roma non è esente da sbavature e l'unica chiara occasione da gol arriva sui piedi di Dzeko (6) che davanti a Rafael non riesce a dare potenza e precisione al pallone. Il gol non arriva e i capitolini si fanno prendere un po' troppo dal nervoso commettendo sbagli che non sono assolutamente da loro.

VOTO ROMA 6 - Solitamente i giallorossi ci avevano abituati, in gare come questa, a sbloccare subito il risultato e a mettere la partita in discesa, stasera non ci sono riusciti e i tre punti se li devono ancora conquistare. MIGLIORE ROMA: DE ROSSI 6,5 - Assieme a Bruno Peres è quello che dà più profondità al gioco dei giallorossi. PEGGIORE ROMA: STROOTMAN 5,5 - Diversi passaggi sbagliati e qualche fallo di troppo da parte del centrocampista olandese.

VOTO CAGLIARI 6 - Sin dal fischio d'inizio gli uomini di Rastelli mettono le cose in chiaro: sono venuti all'Olimpico per giocarseli e non per fare le vittime sacrificali. MIGLIORE CAGLIARI: BARELLA 6,5 - È quello che sembra avere più birra in corpo di tutti nelle fila dei sardi, anche se è un po' troppo egoista. PEGGIORE CAGLIARI: BRUNO ALVES 5 - Fa un paio di cose davvero inspiegabili e senza senso che rischiano di compromettere la gara degli ospiti. (Stefano Belli)

