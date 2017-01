Parma-Santarcangelo/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA PARMA-SANTARCANGELO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Parma-Santarcangelo sarà diretta dall’arbitro Giuseppe Strippoli della sezione di Bari, assistito dai guardalinee Lorenzo Meozzi di Empoli e Nicola Mariottini di Arezzo: fischio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 22 gennaio 2017. Il campionato di Parma e Santarcangelo riparte dalla sfida diretta dello stadio Tardini, valida per la terza giornata si ritorno (ventiduesima generale) del campionato di Lega Pro. La classifica del girone B vede il Parma al quarto posto ma con gli stessi punti del Padova terzo (39), a meno 3 dalla vetta occupata dal Venezia (42 punti, in mezzo anche il Pordenone a quota 41).

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (22^GIORNATA)

Il Santarcangelo invece chiude la zona playoff al decimo posto: 27 i punti della compagine romagnola che ha accumulato un margine di 8 lunghezze sui playout. La sfida del Tardini si presenta come un bel banco di prova per entrambe le squadre: il Parma, che prima della sosta aveva inanellato 6 risultati utili consecutivi (4 vittorie, 2 pareggi), dovrà ripartire subito a spron battuto per non perdere terreno dal primo posto; dal canto suo il Santarcangelo si augura di rimanere a contatto con la zona playoff per poter alzare l’asticella delle ambizioni.

I pronostici delle agenzie di scommesse sono tutti per il Parma, che pure in casa non è stato impeccabile in questo campionato: per i ducali 5 vittorie, 2 pareggi e sconfitte tra le mura amiche con una differenza reti ridotta a +2 (14 gol fatti, 12 subiti). In ogni caso, su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria gialloblu abbassato a quota 1,65, mentre il segno 2 per il colpo esterno del Santarcangelo sale a quota 5,50. Invece il segno X per l’eventuale pareggio finale è valutato 3,40. Sempre snai.it fissa a quota 1,65 l’opzione Under per questa partita, a 2,05 l’Over mentre le opzioni Gol e NoGol valgono rispettivamente 1,95 e 1,73.

A far pendere le quote dalla parte del Parma contribuiscono i numeri esterni del Santarcangelo, che finora ha raccolto la maggior parte dei suoi punti in casa (20 su 27); il ruolino da trasferta dei romagnoli si limita a 1 vittoria (0-2 a Fano il 3 settembre scorso), 4 pareggi e 5 ko, con 8 reti all’attivo e il doppio (16) al passivo. Statistiche a parte, sembra che il nuovo allenatore del Parma Roberto D’Aversa abbia toccato le corde giuste, dopo aver raccolto l’eredità di Luigi Apolloni ad inizio dicembre.

Nelle 5 partite sulla panchina dei ducali, l’ex centrocampista ha raccolto 13 dei 15 punti a disposizione ottenendo 4 vittorie e 1 pareggio. Come detto la prima posizione, che a fine campionato assegnerà l’unica promozione diretta in Serie B, è ancora a distanza di tiro per il Parma che punta ad un nuovo salto di categoria, dopo quello della stagione scorsa dai Dilettanti. Nel match contro il Santarcangelo, mister D’Aversa dovrebbe impiegare anche gli acquisti del mercato di gennaio, a cominciare dal portiere Pierluigi Frattali arrivato dall’Avellino.

Davanti a lui i difensori centrali Lucarelli e Canini, mentre i terzini saranno probabilmente Messina a destra e Nunzella a sinistra. Centrocampo a tre coordinato dall’ex Trapani Scozzarella, ai suoi fianchi Scavone e l’altro innesto Gianni Munari (prelevato dal Cagliari). In attacco tridente con l’ex Venezia Edera e il senegalese Baraye a supporto di Calaiò. Possibile anche il 3-4-3 con un difensore in più (Saporetti?), Mazzocchi e Nunzella esterni di fascia e attacco a due punte.

Per il Santarcangelo di Michele Marcolini invece probabile il modulo 4-4-2: tra i pali il capitano Nordi, a protezione dell’area di rigore Adorni e Sirignano, esterni bassi Carlini a destra e Giovanni Rossi sull’out mancino. A centrocampo Daniele Dalla Bona ed Emanuele Gatto, sulle fasce invece dovrebbero agire Ungaro e Posocco. Attacco affidato a Sasha Cori e Christian Cesaretti, autori di 7 gol complessivi in campionato (4 il primo, 3 il secondo).

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Parma-Santarcangelo si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (22^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.