PARTITE RINVIATE, ASCOLI-PRO VERCELLI, GUBBIO-LUMEZZANE, TERAMO-PORDENONE, MACERATESE-MODENA, GELA-DUE TORRI: QUANDO SARANNO RECUPERATE? (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Sono diverse le partite rinviate della giornata di oggi 22 gennaio 2017. Non si giocheranno infatti Ascoli-Pro Vercelli, Gubbio-Lumezzane, Teramo-Pordenone, Maceratese-Modena e Gela-Due Torri. Quando saranno recuperate? Partiamo dall'unica che non si rigiocherà e cioè Gela-Due Torri che vede assegnato a tavolino il tre a zero per i padroni di casa visto che questi non si presenteranno per problemi societari che vanno avanti ormai da troppo tempo. Per quanto riguarda la gara di Serie B Ascoli-Pro Vercelli la Lega ha già sottolineato che valuterà le evoluzioni metereologiche e che sarà compito delle autorità competenti sullo stadio ''Del Duca'' dare valutazioni per prendere una decisione in merito. Anche per le altre gare di Lega Pro sarà importante capire come andrà a evolversi la situazione legata al meteo che comunque al momento prevede ancora raffiche di neve. Staremo a vedere quando arriveranno delle decisioni ufficiali.

