Pescara-Sassuolo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie A 2017 21^ giornata)

DIRETTA PESCARA-SASSUOLO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 21^ GIORNATA) - Pescara-Sassuolo, diretta dall'arbitro Paolo Valeri, va in scena domenica 22 gennaio alle ore 15 per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. I biancazzurri al momento sono fanalino di cosa, a pari punti con il Crotone e sono distanti nove lunghezze dal quart'ultimo posto, occupato dall'Empoli, la linea da superare per restare nella massima serie e giocarci anche nella prossima stagione.

Nell'ultimo turno il Pescara ha giocato discretamente bene al San Paolo contro il Napoli, prima di subire due gol in due minuti e dire addio alla possibilità di portare a casa almeno un punto.Il Sassuolo, che non stava vivendo un momento di forma smagliante, è tornato al successo contro il Palermo, altra squadra a forte rischio retrocessione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PESCARA-SASSUOLO LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

I neroverdi erano anche passati in svantaggio, prima di rimontare e stravincere con una doppietta di Matri, un gol di Ragusa e un gol di Politano. Al momento i punti dalla zona retrocessione sono diventati undici e la salvezza dovrebbe essere ormai acquisita. Sarà una stagione di transizione per la società emiliana, che quest'anno ha disputato per la prima volta nella storia una competizione europea, togliendosi una soddisfazione non indifferente. Il mercato di gennaio sta cambiando volto alle squadre, con alcuni innesti di prestigio nelle rose.

Il Pescara ad esempio affiderà l'attacco al centravanti Alberto Gilardino, arrivato dall'Empoli. Il modulo proposto da Oddo sarà il 3-5-2, con un centrocampo robusto e le due ali che fanno la spola fra la difesa e l'attacco. Fra i pali giocherà l'estremo difensore argentino Bizzarri, coadiuvato dai tre difensori, sul centro-destra Zuparic, nel mezzo Coda e sul centro-sinistra Crescenzi. A centrocampo il mediano di contenimento sarà il capitano Memushaj, affiancato sulla destra dalla mezzala Cristante e sulla sinistra dall'altra mezzala Bruno. Sulla fascia destra ci sarà spazio per il libico Benali, sul versante opposto viaggerà Verre. Il tandem d'attacco verrà composto dalla seconda punta Caprari e dalla punta centrale Gilardino, neo-acquisto chiamato a risollevare le sorti del club del presidente Sebastiani.

Il Sassuolo proporrà il modulo 4-2-3-1, che ha già dimostrato di adattarsi alla perfezione alle caratteristiche dei calciatori in rosa. Il portiere sarà l'inamovibile Consigli, sostenuto dal muro a quattro di difesa composto dal terzino destro Lirola, dal primo difensore centrale Cannavaro, dal secondo difensore centrale Acerbi e dal terzino sinistro Peluso. I due mediani di contenimento risponderanno ai nomi di Aquilano, arrivato durante la finestra invernale del calciomercato, e il talentuoso Duncan. Sulla trequarti offensiva agiranno l'ala destra Berardi, il trequartista centrale Ricci e l'ala sinistra Ragusa, che saranno in appoggio a Matri, che occuperà lo slot di unica punta centrale.

Il Pescara, a dispetto della situazione di classifica, è una squadra che propone sempre gioco, anche a costo di scoprirsi in maniera eccessiva. Mister Oddo cerca sempre di non snaturare il proprio credo calcistico, nonostante le qualità tecniche dei calciatori non siano elevatissime. Il Sassuolo ha una filosofia molto simile, ma punta decisamente sui giovani italiani, una prerogativa del tecnico di Francesco e del direttore sportivo Angelozzi. Quindi a pochi giorni dal match si prevede una gara molto intensa, ricca di ribaltamenti di fronte e di contropiedi rapidi e fulminei. Gli esterni del Pescara dovranno essere bravi a ripiegare in difesa, per non lasciare i tre difensori centrali in balia degli attaccanti neroverdi.

Analizzando le quote emesse nelle scorse ore dalle agenzie di scommesse, si nota che il Sassuolo sia leggermente favorito per la vittoria finale. Infatti, come riporta Bet365, il successo esterno della compagine emiliana, secondo il giudizio del bookmaker Intralot, paga 2.60 volte l'importo scommesso. Un po' più alta la quota per la vittoria fra le mura amiche del Pescara, che invece pagherebbe 2.90 volte la posta. Infine la X, segno corrispondente al risultato di pareggio, è quotata a 3.25 volte la posta giocata.

Pescara-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv soltanto dalla pay tv del satellite: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 5 (canale 255) con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo anche che su Sky Super Calcio va in onda Diretta Gol Serie A, il programma che trasmette in tempo reale gli highlights e i gol da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PESCARA-SASSUOLO LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A