Piacenza-Renate/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA PIACENZA-RENATE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Piacenza-Renate sarà diretta dall’arbitro Vittorio Di Gioia della sezione di Nola, assistito dai guardalinee Tiziana Trasciatti di Foligno e Francesco Gentileschi di Terni. Tra le partite valide per la ventiduesima giornata di Lega Pro rientra anche quella dello stadio Garilli, dove i padroni di casa del Piacenza ricevono il Renate: calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 22 gennaio 2017.

Match sulla carta molto interessante, tra due formazioni a caccia di punti per consolidarsi nella zona playoff del girone A: prima della sfida diretta è il Renate a comparire davanti in classifica, con 32 lunghezze contro le 30 del Piacenza (in mezzo Viterbese e Giana Erminio, anche loro a quota 30). Un girone fa Piacenza e Renate si spartirono la posta in palio, impattando sull’1-1 allo stadio Città di Meda: vantaggio nerazzurro Giovanni Graziano (54’), risposta biancorossa 4 minuti dopo con l’altro centrocampista Taugourdeau (58’).

Per il return match i bookmaker prevedono equilibrio, anche se i favori del pronostico vengono attribuiti al Piacenza che per la verità ha ottenuto più punti in trasferta (16 contro i 14 ottenuti al Garilli). snai.it valuta 2,20 il segno 1 per la vittoria biancorossa, 3,10 il segno X per l’eventuale pareggio e 3,25 il segno 2 per il colpo esterno del Renate.

Ad oggi i brianzoli risultano pressoché imbattibili tra le mura amiche, dove hanno perso solo prima della pausa (0-2 dalla Cremonese), e più altalenanti in trasferta: lontano dal Città di Meda si registra un ruolino di 2 successi, 4 pareggi ed altrettanti ko. Inoltre anche la differenza reti del Renate tende a variare in maniera rilevante tra partite interne ed esterne: in 11 sfide casalinghe, i nerazzurri hanno segnato il doppio dei gol subiti, 16 a 8, mentre in trasferta contano 9 reti all’attivo e 14 al passivo.

Numeri a parte, l’incontro del Garilli sembra in grado di riservare sorprese, perché sia il Piacenza che il Renate hanno dato prova di buona competitività in questo campionato; gli emiliani però sperano di aprire il nuovo anno con un successo, dopo aver vinto solo una delle ultime 6 gare del 2016.

Probabili formazioni: nel Piacenza rientra il centravanti Razzitti, che aveva saltato l’ultimo match per squalifica; sarà lui il terminale offensivo nel 4-2-3-1 biancorosso, a completare il pacchetto avanzato gli esterni Matteassi e Franchi e il trequartista centrale Hraiech. A centrocampo il francese Taugourdeau e il diciannovenne Jacopo Segre, in difesa da destra a sinistra previsti Di Cecco, Pergreffi, Silva e Agostinone. In porta Ivan Pelizzoli.

Il Renate dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3: tra i pali Cincilla, davanti a lui i centrali difensivi Malgrati e Di Gennaro, terzini Di Gennaro a destra e Vannucci sulla sinistra. A centrocampo il perno Pavan affiancato da Graziano e Scaccabarozzi, mentre il tridente d’attacco vedrà all’opera Anghileri, Napoli e il centravanti Marzeglia, arrivato ad un gol dalla doppia cifra in campionato (9).

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Piacenza-Renate si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

