Pistoiese-Prato/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA PISTOIESE-PRATO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pistoiese-Prato sarà diretta dall’arbitro Daniele Viotti di Tivoli, assistito dai guardalinee Pasquale Cataldo di Napoli e Giorgio Rinaldi di Roma 1. Si gioca allo stadio Marcello Melani di Pistoia nel pomeriggio di domenica 22 gennaio 2017, per la giornata numero 22 del campionato di Lega Pro: calcio d’inizio alle ore 14:30. In palio punti importanti per la corsa salvezza nel girone A, anche se la Pistoiese si trova a metà del guado tra la zona play-off e quella playout: gli arancioni sono tredicesimi con 25 punti, a -4 dal decimo posto del Robur Siena e con 5 lunghezze di vantaggio sul Pontedera, che apre la zona calda a quota 20.

Più delicata la situazione del Prato che dopo un girone d’andata affannoso occupa la penultima posizione, con 13 punti: peggio fa solo il Racing Club Roma con 12. Per i biancazzurri la linea di galleggiamento dista 7 punti: il divario non è irraggiungibile, ma in questo 2017 servirà una netta inversione di tendenza per evitare i playout, o peggio ancora la retrocessione diretta in Serie D.

La sfida d’andata tra Pistoiese e Prato, disputata allo stadio Lungobisenzio lo scorso 9 settembre, terminò in parità sul risultato di 2-2: al 14’ il vantaggio arancione con Luperini, seguito dal pareggio di Ciccio Tavano al 29’; in avvio di ripresa Prato avanti grazie a Romano (47’), ma al 58’ la Pisotiese riacciuffò la parità con il suo veterano d’attacco, Corrado Colombo. Nel prosieguo del campionato la squadra di Gian Marco Remondina ha vissuto una fase difficile, con una sola vittoria nelle prime 12 giornate, poi una ripresa con 4 successi nei successivi 6 turni. Il 2016 si è chiuso con la netta sconfitta di Livorno (3-0) e i pareggi con Lupa Roma e Pro Piacenza, entrambi per 1-1.

Stagione anche più complicata per il Prato, riemerso dall’ultima posizione solo prima di Natale complice il contemporaneo declino del Racing Roma. Nell’ultima giornata prima della sosta però i biancazzurri hanno sprecato una buona occasione per proseguire la risalita, pareggiando in casa proprio contro i capitolini (0-0). Per coltivare le speranze di salvezza diretta, il Prato dovrà migliorare soprattutto il rendimento esterno: dalle 10 trasferte sin qui affrontate la squadra allenata da Francesco Monaco ha cavato solo 4 punti, con la vittoria di Olbia del 20 novembre (1-2) e il successivo pareggio senza gol contro il Giana Erminio (11 dicembre). La Pistoiese invece ha distribuito equamente il suo fatturato, ottenendo 14 punti al Melani e 11 in altrettante gare esterne.

In ogni caso, i pronostici dei bookmaker per questa partita pendono nettamente dalla parte degli arancioni. snai.it ad esempio abbassa a 1,72 il segno 1 per il successo della Pistoiese, mentre il segno 2 per il colpo esterno del Prato vale 4,50. A quota 3,40 invece il segno X per l’eventuale pareggio tra le due squadre. Sempre snai.it fissa a 1,75 la quota per l’opzione Under, a 1,93 l’Over mentre le opzioni Gol e NoGol corrispondono a 1,87 e 1,80.

Passando alle probabili formazioni di Pistoiese-Prato, i padroni di casa devono fare a meno del terzino destro Guglielmotti, espulso per doppia ammonizione nel corso dell’ultima partita (1-1 sul campo del Pro Piacenza). Al suo posto dovrebbe giocare Placido, mentre gli altri difensori saranno Priola, il brasiliano Neuton e Sammartino sul lato sinistro. A centrocampo Nadir Minotti affiancato da Alessio Benedetti e Luperini, davanti invece Colombo parte favorito su Rovini per il ruolo di centravanti, mentre sugli esterni agiranno Finocchio e il ghanese Gyasi.

Nel Prato invece dovrebbero esordire dal 1’ due dei nuovi acquisti di gennaio: il centrocampista centrale Luca Gargiulo e l’esterno offensivo Gianmario Piscitella, arrivati in prestito da Empoli e Roma. Mister Monaco dovrebbe proporre un 4-3-3 con Melgrati tra i pali, Marzorati e Ghidotti a protezione dell’area di rigore, Catacchini e Tomi esterni bassi. A completare il reparto centrale Carcuro e Checchin, mentre il tridente offensivo vedrà all’opera anche Di Molfetta e Ali Sowe, oltre al suddetto Piscitella.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche il derby toscano Pistoiese-Prato si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

