Probabili formazioni/ Juventus-Lazio: quote, le ultime novità live (Serie A 21^ giornata, oggi 22 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LAZIO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Juventus-Lazio apre il programma domenicale nella ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: le due squadre scendono in campo alle ore 12:30 del 22 gennaio e promettono grande spettacolo. All’andata la Juventus si impose con un gol di Khedira, ma oggi la Lazio ha trovato continuità e occupano il quarto posto in classifica. Una graduatoria ancora comandata dalla Juventus, che però ha perso a Firenze la sua quarta partita in campionato e va a caccia di certezze sapendo di attraversare un momento poco brillante, dal quale bisogna provare a uscire senza danni. Aspettando il calcio d’inizio di questa interessantissima sfida dello Juventus Stadium, possiamo andare a dare uno sguardo più approfondito e dettagliato alle scelte di Allegri e Simone Inzaghi per le probabili formazioni di Juventus-Lazio.

JUVENTUS-LAZIO: PRONOSTICO E QUOTE - Per Juventus-Lazio, partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Juventus) vale 1,50; il segno X (pareggio) vale 4,00 mentre il segno 2 (vittoria Lazio) porta in dote 7,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - La Juventus torna a giocare con il 4-3-1-2 avendo recuperato almeno un laterale destro: sarà l’ex di turno Lichtsteiner, con Asamoah riportato a sinistra basso in difesa e Bonucci, che ha recuperato, al centro. Dubbi sul secondo centrale: sembra favorito Rugani, difficilmente sarà Chiellini con Barzagli che sornione potrebbe avere la meglio. In mezzo al campo ci sarà una maglia da titolare per Rincon: il venezuelano prende il posto di Sturaro, che deve osservare una giornata di squalifica, e completerà la linea mediana senza grossi scossoni. Marchisio infatti è confermato come playmaker davanti alla difesa, da mezzala destra giocherà invece Khedira che, come ricordavamo, nella gara dell’Olimpico aveva risolto la partita con il secondo gol nelle prime due giornate di campionato. Davanti, fermo restando che Pjanic giocherà da trequartista, Mandzukic avanza la sua candidatura ma togliere il posto a un Higuain che segna da quattro giornate è difficile, mentre il lavoro garantito da Dybala è sempre importante e quindi dovrebbe essere ancora la Joya a partire dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Senza Lulic, Simone Inzaghi potrebbe giocare con i tre difensori: Bastos titolare al fianco di De Vrij e Wallace, e due laterali che giocano sulla linea di centrocampo. Uno sarà Radu, l’altro Felipe Anderson: sarà dunque una squadra che guarderà anche alla trazione offensiva, senza però lasciare troppo campo alla Juventus e in un certo modo bilanciando gli esterni (Radu in fase di non possesso andrà di fatto a formare una linea con quattro difensori). A centrocampo dunque c’è spazio per due, ma i titolari giocano comunque tutti: Milinkovic-Savic infatti dovrebbe essere schierato sulla trequarti in compagnia di Luis Alberto che ancora una volta sembra essere favorito su Cristiano Lombardi (che ha giocato mercoledì sera in Coppa Italia), come prima punta ci sarà Ciro Immobile, grande ex della partita e a caccia del dodicesimo gol in questo campionato (sta segnando con ritmo superiore rispetto a quando si era laureato capocannoniere, con la maglia del Torino). CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-LAZIO