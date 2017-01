Probabili formazioni/ Palermo-Inter: quote, le ultime novità live (Serie A 21^ giornata, oggi 22 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-INTER: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Palermo-Inter, in programma domenica 22 gennaio alle ore 15, è una delle partite nella ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Rischia il posto Eugenio Corini che pure ha portato una ventata di freschezza (e 4 punti) in casa Palermo, l’Inter allora non è l’avversario migliore da affrontare in questo momento visto che i nerazzurri sono reduci da cinque vittorie consecutive - sei se aggiungiamo quella di Coppa Italia - e hanno rilanciato in maniera concreta la loro candidatura ai primi tre posti che vorrebbero dire tornare a giocare la Champions League. In attesa del calcio d’inizio del match al Barbera, studiamo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Palermo-Inter.

PALERMO-INTER: PRONOSTICO E QUOTE - Per Palermo-Inter, partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Palermo) vale 6,50; il segno X (pareggio) vale 4,00 mentre il segno 2 (vittoria Inter) porta in dote 1,53 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Corini punta ancora sulla difesa a tre: in attesa dell’arrivo del bosniaco Toni Sunjic, che rinforzerà il pacchetto arretrato, Giancarlo Gonzalez si disporrà ancora al centro della linea con Vitiello che parte dal centrodestra e Goldaniga che invece agirà dall’altra parte, con Posavec a difendere la porta. In mediana invece c’è ancora un ballottaggio aperto tra Jajalo e Gazzi, sembra certa la presenza di Bruno Henrique mentre sulle corsie laterali a giocare potrebbero essere Rispoli, il cui ruolo sostanzialmente non è in discussione, e Giuseppe Pezzella che invece per questa giornata potrebbe avere un passo di vantaggio su Aleesami che finora era stato insostituibile sulla sua fascia di competenza. Nel tridente offensivo pare che ancora una volta Diamanti non ci debba essere: Corini infatti propende per la velocità e la capacità di saltare l’uomo del giovane Embalo, con Quaison che anche in virtù del poter operare da prima punta mascherata è candidato a prendersi il ruolo di esterno destro. Al centro dell’attacco invece Nestorovski, partito fortissimo in questo campionato ma ora a secco da quasi dieci partite.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Confermato il 4-2-3-1 per Stefano Pioli e, sostanzialmente, confermate le ultime scelte per quanto riguarda gli uomini che giocheranno: va verso un'altra panchina Ever Banega perchè Joao Mario ha dato ottime risposte come trequartista e, inoltre, perchè l'ingresso in squadra di Gagliardini è stato più che positivo e il tecnico dell'Inter non vuole perdere la fisicità di Kondogbia. Dunque sia l'argentino che Brozovic sembrano destinati ad un'altra esclusione; per il resto non c'erano comunque troppi dubbi, a parte quello che riguarda la corsa tra Medel e Murillo ad un posto come centrale in difesa al fianco di Miranda. Favorito il colombiano - ma potrebbero esserci sorprese, sulle corsie invece giocheranno come al solito D'Ambrosio e Ansaldi. Davanti invece Candreva e Perisic sono quasi intoccabili in questo momento, il croato sta anche garantendo un numero di gol superiore a quello della scorsa stagione. Mauro Icardi ha oggi un'ottima occasione per aumentare il suo vantaggio sugli inseguitori nella classifica cannonieri di Serie A, che comanda con 15 reti (già sei le doppiette messe a segno dal centravanti argentino in questo campionato).