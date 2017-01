PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 22^ GIORNATA. I POSTICIPI (22-23 GENNAIO 2017) - La ventiduesima giornata della Serie B 2016-2017 si è aperta ieri, e abbiamo già analizzato i pronostici per le partite del sabato; tra domenica e lunedì però si giocano altre tre gare, che sono i posticipi. Due partite il 22 gennaio, una il giorno seguente: anche in questo caso dunque siamo andati ad analizzare quanto potremmo vedere in campo e, secondo i criteri di classifica, stato di forma prima della sosta, tradizione e magari qualche movimento in sede di mercato, abbiamo tracciato i pronostici anche per i tre posticipi che chiuderanno la giornata. Andiamo dunque a vedere le gare nel dettaglio.

PRONOSTICO SALERNITANA-SPEZIA (domenica ore 17:30) - La Salernitana, sempre nella zona playout nonostante il successo casalingo contro il Perugia, va alla ricerca di altri punti pesanti incontrando all’Arechi i liguri di Di Carlo. Per i padroni di casa e per gli ospiti, stesso schema di gioco, il 4-3-3. Campani con tutta la rosa a disposizione, mentre Di Carlo deve rinunciare allo squalificato Pulzetti. La Spezia deve ritrovare anche la via della rete, visto che nelle ultime due occasioni ha chiuso senza segnare, conquistando comunque due punti. Pronostico a favore della Salernitana.

PRONOSTICO PERUGIA-CESENA (lunedì ore 20:30) - Nonostante la sconfitta dell’ultimo turno il Perugia si trova ancora in zona playoff con il suo settimo posto, e cerca di ripartire incontrando in casa il Cesena, formazione anch’essa alla caccia di punti vista la sua situazione di precarietà al 18esimo posto, con appena un punto in più rispetto alla retrocessione diretta. Il Perugia scende in campo affidandosi al 4-3-3, stesso schema utilizzato dalla formazione avversaria. Tra la formazione guidata da Bucchi e quella di Drago, il risultato più probabile è il pareggio.

