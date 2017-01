RISULTATI LEGA PRO / Livescore in diretta, classifica aggiornata: Gironi A, B, C (22^giornata, oggi 22 gennaio 2017)

RISULTATI LEGA PRO: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONI A, B, C (22^ GIORNATA, 21-22 GENNAIO 2017) - Si torna in campo per la Lega Pro 2016-2017 dopo che nella giornata di ieri si sono giocati alcuni importnti anticipi. Siamo arrivati alla ventiduesima giornata per i Gruppi A, B e C cioè la terza del girone di ritorno. Mentre si giocheranno quasi tutte le gare del Girone A e B molte del C sono state già giocate ieri. Sono tre infine le gare rinviate nel Gruppo B che non si giocheranno dunque oggi. Andiamo a vedere nel dettaglio le partite di oggi.

Nel Girone A ieri non ci sono stati anticipi e tutte le partite si giocheranno quindi oggi 22 gennaio 2017. Si parte alle ore 14.30 quando saranno ben cinque i match in campo: Alessandria-Lucchese, Como-Giana Erminio, Olbia-Pontedera, Piacenza-Renate e Pistoiese-Prato. Sicuramente è molto interessante quest'ultimo match che è un derby davvero molto sentito e mette di fronte due squadre divise da dodici punti in classifica e che vengono da diversi risultati negativi. Alle 16.30 in scena ci saranno altre quattro gare interessanti: Carrarese-Livorno, Cremonese-Pro Piacenza, Siena-Arezzo e Tuttocuoio-Lupa Roma. Sarà interessante poi il derby che chiuderà la giornata, alle 20.30 si gioca Racing Roma-Viterbese.



Per quanto riguarda invece il Girone B ieri si sono giocati due anticipi: Mantova-Sambenedettese 1-1 e FeralpiSalò-Sudtirol 1-0. Sono tre le gare posticipate a causa dei problemi che hanno colpito il centro Italia, rinviate a data da destinarsi: Gubbio-Lumezzane, Teramo-Pordenone e Maceratese-Modena. Alle ore 14.30 si giocano quattro partite di grande interesse: Bassano-Ancona, Fano-Albinoleffe, Forlì-Padova e Parma-Santarcangelo. Si giocherà poi stasera la sfida Reggiana-Venezia con la squadra di Pippo Inzaghi che va in casa della quinta in classifica sotto però solo di cinque punti.

Grande parte del Girone C si è giocato ieri, ecco i risultati: Casertana-Paganese 2-0; Cosenza-Matera 2-3; Juve Stabia-Monopoli 1-1; Lecce-Melfi 3-1; Siracusa-Taranto 0-0; Virtus Francavilla-Messina 3-1; Reggina-Akragas 2-1; Vibonese-Foggia 1-3. Sarà solo una la gara che si disputerà oggi in questo raggruppamento, alle 18.30 va in scena la sfida Fidelis Andria-Catanzaro. Il Gruppo si chiude con la gara delle 20.45 di domani sera quando si giocherà invece la partita Fondi-Catania.

